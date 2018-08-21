Райффайзенбанк впервые за 4 года повысит ставки по ипотеке

— до 10,49% годовых, сообщил журналистам член правления, руководитель финансовой дирекции Райффайзенбанка Герт Хебенштрайт . В пресс-службе банка уточнили RNS, что ставки поднимутся с 22 августа этого года.

«Последний раз мы повышали ставки по ипотеке 4 года назад. В апреле мы увидели рост ставок во всех сегментах, и (решили) скорректировать ситуацию, (так как) мы видели давление на нашу доходность. Поэтому мы будем (повышать до уровня) 10,49%, если говорить об ипотечной ставке», — сказал он.

В пресс-службе банка сообщили, что минимальная ипотечная ставка поднимется до 10,25-10,49% годовых. В настоящее время на сайте Райффайзенбанка предлагается оформить ипотеку со ставкой от 9,25% годовых, стандартный тариф, согласно сайту, составляет 9,5% годовых.