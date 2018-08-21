Ещё
Райффайзенбанк впервые за 4 года повысит ставки по ипотеке
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.27
$
67.59
77.50
77.80
Прогноз
27.08 – 03.09
$
67.60
76.59
Индексы и котировки Brent
72.43
+0.10 Золото
1193.12
–0.05 РТС
1061.15
–0.12
Динамика валют
EUR / USD
21.08
1.1517
–0.0081
07.08
1.1599
20.08
15.08
10.08

Райффайзенбанк впервые за 4 года повысит ставки по ипотеке 

Rambler News Service 1 час назад
— до 10,49% годовых, сообщил журналистам член правления, руководитель финансовой дирекции Райффайзенбанка Герт Хебенштрайт. В пресс-службе банка уточнили RNS, что ставки поднимутся с 22 августа этого года.
«Последний раз мы повышали ставки по ипотеке 4 года назад. В апреле мы увидели рост ставок во всех сегментах, и (решили) скорректировать ситуацию, (так как) мы видели давление на нашу доходность. Поэтому мы будем (повышать до уровня) 10,49%, если говорить об ипотечной ставке», — сказал он.
В пресс-службе банка сообщили, что минимальная ипотечная ставка поднимется до 10,25-10,49% годовых. В настоящее время на сайте Райффайзенбанка предлагается оформить ипотеку со ставкой от 9,25% годовых, стандартный тариф, согласно сайту, составляет 9,5% годовых.
Rambler News Service: последние новости
В Подмосковье построят завод каменных изделий за 800 млн рублей Центробанк возобновил покупку валюты для Минфина Таможенники в Ростовской области изъяли партию алкоголя и сигарет на 13 млн рублей
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЦБ перестал бояться за будущее рубля86
Назван ожидаемый размер увеличения пенсий104
Дан прогноз по дальнейшей судьбе рубля140
Американцы оставят Россию без газа490
Все кончено: россияне бегут из Латвии и Литвы
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
05:38
«Россия готова»: США введут санкции против «СП — 2»
Экономика Статьи
08:19
Назван ожидаемый размер увеличения пенсий
Личный счет
01:00
ЦБ перестал бояться за будущее рубля
Экономика
04:58
Американцы оставят Россию без газа
Экономика Статьи
03:13
«Выкручивание рук не остановит российский газопровод»
Экономика Рынки
28:44
Кризис в Турции: что будет с российскими туристами
Личный счет Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение