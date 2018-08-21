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150 тысяч рублей за «копейку». Нижегородец продает раритетную монету 18 века
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150 тысяч рублей за «копейку». Нижегородец продает раритетную монету 18 века 

Нижегородская правда 58 минут назад
Фото: Нижегородская правда
фото с сайта «Юла»150 тысяч рублей за «копейку». Нижегородец продает раритетную монету 18 векаМонету достоинством одна копейка, выпуска 1726 года, продают в Нижнем Новгороде. Информацию о продаже разметили на сайте бесплатных объявлений «Юла».
Монета необычной квадратной формы, весом 17,2 грамма, досталась продавцу по наследству. Нижегородец оценил раритетную денежку в 150 тысяч рублей. Стоит отметить, что в среднем стоимость раритетных монет варьируется от 100 до 10 тысяч рублей. Хотя отдельные, особо ценные для нумизматов экземпляры, продают от 900 тысяч до 1,5 млн рублей.
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