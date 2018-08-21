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Эксперты предлагают поднять цены на коньяк и шампанское
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Эксперты предлагают поднять цены на коньяк и шампанское 

РИА «ФедералПресс» 56 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Речь идет о минимальной стоимости. Участники совещания рассчитали, что при цене винограда в 18 рублей за килограмм себестоимость 3-летнего коньяка объемом 0,5 литров на данный составляет примерно 390 рублей. Поэтому с учетом минимальной рентабельности производителя стоимость коньяка в магазинах должна быть не ниже 500 рублей.
Что касается вина, то учитывая минимальную себестоимость производства литр не должен стоить дешевле 100 рублей за литр, а цена бутылки вина объемом 0,7 литра должна быть не ниже 110 рублей.
Стоимость шампанского предлагается поднять с 164 до 175 рублей, пишет ТАСС.
Ранее сообщалось, что минимальная стоимость любой водки будет составлять 205 рублей за 0,5 литра. Минимальная отпускная цена с завода-производителя составляет 173 рубля, оптовая — 178 рублей.
Фото: pixabay.com
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