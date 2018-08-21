Банк ВТБ снизил ставку по ипотеке для проектов «Донстроя» до 8,7%

МОСКВА, 21 авг — РИА Недвижимость. Банк ВТБ снизил ставку по ипотеке для проектов «Донстроя» до 8,7%, говорится в пресс-релизе компании.

"Ставка составит 8,7%, при том как стандартная ставка банка равна 9,6%", — говорится в нем.

Разница в 0,9 процентного пункта позволит заемщику сэкономить существенную сумму за весь период кредитования: например, за 15 лет обслуживания 10-миллионного кредита выгода составит порядка 1 миллиона рублей, говорится в нем. Эта процентная ставка является не субсидированной, а базовой, то есть действует весь период кредитования, подчеркивается в пресс-релизе.

Также для клиентов «Донстроя» будет снижен первоначальный взнос до 10% от стоимости квартиры при стандартных 15%, а максимальная сумма кредита увеличится до 45 миллионов рублей.

"Донстрой" — девелоперская компания Москвы в высших сегментах жилой недвижимости. Портфель ее проектов включает 8,4 миллиона квадратных метров недвижимости. В портфеле продаж представлено 15 объектов.