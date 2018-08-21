Ещё
Банк ВТБ снизил ставку по ипотеке для проектов «Донстроя» до 8,7%
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.27
$
67.59
77.50
77.80
Прогноз
27.08 – 03.09
$
67.60
76.59
Индексы и котировки Brent
72.43
+0.10 Золото
1193.12
–0.05 РТС
1061.15
–0.12
Динамика валют
EUR / USD
21.08
1.1517
–0.0081
07.08
1.1599
20.08
15.08
10.08

Банк ВТБ снизил ставку по ипотеке для проектов «Донстроя» до 8,7% 

РИА Недвижимость 50 минут назад
МОСКВА, 21 авг — РИА Недвижимость. Банк ВТБ снизил ставку по ипотеке для проектов «Донстроя» до 8,7%, говорится в пресс-релизе компании.
"Ставка составит 8,7%, при том как стандартная ставка банка равна 9,6%", — говорится в нем.
Разница в 0,9 процентного пункта позволит заемщику сэкономить существенную сумму за весь период кредитования: например, за 15 лет обслуживания 10-миллионного кредита выгода составит порядка 1 миллиона рублей, говорится в нем. Эта процентная ставка является не субсидированной, а базовой, то есть действует весь период кредитования, подчеркивается в пресс-релизе.
Также для клиентов «Донстроя» будет снижен первоначальный взнос до 10% от стоимости квартиры при стандартных 15%, а максимальная сумма кредита увеличится до 45 миллионов рублей.
"Донстрой" — девелоперская компания Москвы в высших сегментах жилой недвижимости. Портфель ее проектов включает 8,4 миллиона квадратных метров недвижимости. В портфеле продаж представлено 15 объектов.
РИА Недвижимость: последние новости
В реестр обманутых дольщиков включили более 34 тысяч человек Структура АФК "Система" построит два эконом-отеля в Москве за 600 млн руб Минстрой: в новую программу по сносу попадут дома 1950-х годов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван ожидаемый размер увеличения пенсий103
ЦБ перестал бояться за будущее рубля84
Дан прогноз по дальнейшей судьбе рубля140
Американцы оставят Россию без газа490
Россию отвязали от «нефтяной иглы»4
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
05:38
«Россия готова»: США введут санкции против «СП — 2»
Экономика Статьи
08:19
Назван ожидаемый размер увеличения пенсий
Личный счет
01:00
ЦБ перестал бояться за будущее рубля
Экономика
04:58
Американцы оставят Россию без газа
Экономика Статьи
03:13
«Выкручивание рук не остановит российский газопровод»
Экономика Рынки
28:44
Кризис в Турции: что будет с российскими туристами
Личный счет Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение