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Портфель привлечения Альфа-Банка вырос за семь месяцев 2018 года на 120 млрд руб.
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Портфель привлечения Альфа-Банка вырос за семь месяцев 2018 года на 120 млрд руб. 

Газета.Ru 36 минут назад
По итогам семи месяцев 2018 года портфель депозитов и накопительных счетов Альфа-Банка достиг 925 млрд рублей, увеличившись таким образом на 120 млрд рублей.
Так, доля рублевых сбережений в портфеле с начала года выросла более чем на 1,5%. Основной прирост средств наблюдается по счетам до востребования, рост по которым составил более 94 млрд руб.
В Альфа-Банке говорят, что таких значительных показателей удалось достичь главным образом с помощью линейки накопительных счетов.
В июле был запущен накопительный счет «Сразу 7» с повышенным доходом 7% годовых для всех клиентов Альфа-Банка, и до 9% годовых для новых клиентов. За месяц этим предложением воспользовалось более 100 тыс. клиентов., которые разместили свыше 63 млрд руб.
Более половины от общего количества накопительных продуктов были открыты через диджитал-каналы банка мобильный банк «Альфа-Мобайл» и интернет-банк «Альфа Клик».
"Вклады и накопительные счета продолжают оставаться у клиентов основным инструментом для сбережений, а люди при этом доверяют свои средства крупным надежным банкам", — говорит директор по сегментам Альфа-Банка Алексей Ермаков.
"Альфа-Банк уверенно входит в пятерку самых «растущих» банков в части вкладов и планирует сохранить темпы роста портфеля и значительно его увеличить", — пояснил он.
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