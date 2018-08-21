Куряне хранят в банках почти 110 млрд рублей 

По итогам первого полугодия объём привлечённых средств юридических и физических лиц региона составил 137,5 млрд рублей.
Общий объём вкладов населения к началу июля вырос до 109,9 млрд рублей. За год сумма подроста на 2,5 миллиона. При этом сбережения куряне хранят преимущественно в рублях, на валютные приходится только 8 процентов вкладов.
— Согласно федеральному законодательству депозиты физических лиц и средства индивидуальных предпринимателей в кредитных организациях застрахованы Агентством по страхованию вкладов. Законом предусмотрено возмещение по вкладам в банке, в отношении которого наступил страховой случай. Оно выплачивается вкладчику в размере 100% суммы вкладов, но не более 1,4 млн рублей, — напоминает управляющий Отделением по Курской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Евгений Овсянников.