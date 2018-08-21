Куряне хранят в банках почти 110 млрд рублей

По итогам первого полугодия объём привлечённых средств юридических и физических лиц региона составил 137,5 млрд рублей.

Общий объём вкладов населения к началу июля вырос до 109,9 млрд рублей. За год сумма подроста на 2,5 миллиона. При этом сбережения куряне хранят преимущественно в рублях, на валютные приходится только 8 процентов вкладов.