Ещё
Объем вкладов населения в банках Московского региона в I полугодии вырос на 6,8%
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.50
$
67.80
78.21
78.40
Прогноз
27.08 – 03.09
$
66.60
76.10
Индексы и котировки Brent
72.97
+0.26 Золото
1193.60
+0.00 РТС
1068.99
–0.29
Динамика валют
EUR / USD
22.08
1.1556
–0.0054
08.08
1.1610
21.08
16.08
12.08

Объем вкладов населения в банках Московского региона в I полугодии вырос на 6,8% 

Прайм 7 минут назад
Фото: Курские известия
МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Объем вкладов населения в банках Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в I полугодии 2018 года увеличился на 6,8%, до 12 158,6 млрд рублей, сообщили агентству «Прайм» в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
При этом значимость показателя в совокупных пассивах кредитных организаций выросла с 21,6% до 23,3%. Объем депозитов и прочих привлеченных средств юридических лиц (кроме кредитных организаций) в январе-июне 2018 года вырос на 3,9%, до 13 475,9 млрд рублей. В анализируемом периоде произошло увеличение рублевой составляющей как депозитов физических лиц — с 73,8% до 74,4%, так и доли рублевых депозитов, привлеченных от юридических лиц (с 66,5% до 67,9%).
Остатки средств нефинансовых организаций на расчетных и прочих счетах выросли на 3,6%, до 5 875,2 млрд рублей, при этом их удельный вес в пассивах увеличился с 10,8% на 01.01.2018 до 11,2% на 01.07.2018.
Прайм: последние новости
Рубль снижается на 15 коп к доллару и на 20 коп к евро, евро выше 78 руб Fitch: Наибольший отток средств юрлиц в июне пришелся на ВБРР Задолженность по зарплате в РФ за июль выросла на 21%
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российским дачникам добавили головной боли
Россия нашла замену американской электронике
Названа вероятная минимальная цена на пиво117
Россия подготовила ответ на санкции США
«У России осталось резервов на один кризис»
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
05:38
«Россия готова»: США введут санкции против «СП — 2»
Экономика Статьи
08:19
Назван ожидаемый размер увеличения пенсий
Личный счет
03:52
Россия нашла замену американской электронике
Экономика
04:15
Российским дачникам добавили головной боли
Недвижимость
01:00
ЦБ перестал бояться за будущее рубля
Экономика
04:58
Американцы оставят Россию без газа
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение