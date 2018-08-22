Объем вкладов населения в банках Московского региона в I полугодии вырос на 6,8%

МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Объем вкладов населения в банках Московского региона (без учета ПАО Сбербанк ) в I полугодии 2018 года увеличился на 6,8%, до 12 158,6 млрд рублей, сообщили агентству «Прайм» в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

При этом значимость показателя в совокупных пассивах кредитных организаций выросла с 21,6% до 23,3%. Объем депозитов и прочих привлеченных средств юридических лиц (кроме кредитных организаций) в январе-июне 2018 года вырос на 3,9%, до 13 475,9 млрд рублей. В анализируемом периоде произошло увеличение рублевой составляющей как депозитов физических лиц — с 73,8% до 74,4%, так и доли рублевых депозитов, привлеченных от юридических лиц (с 66,5% до 67,9%).

Остатки средств нефинансовых организаций на расчетных и прочих счетах выросли на 3,6%, до 5 875,2 млрд рублей, при этом их удельный вес в пассивах увеличился с 10,8% на 01.01.2018 до 11,2% на 01.07.2018.