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Общая сумма наиболее ликвидных активов банков Московского региона в I полугодии выросла на 25,1%
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Общая сумма наиболее ликвидных активов банков Московского региона в I полугодии выросла на 25,1% 

Прайм 34 минуты назад
Фото: Курские известия
МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Общая сумма наиболее ликвидных активов (денежных средств, драгоценных металлов, остатков средств на корсчетах и депозитах в Банке России) банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в I полугодии 2018 года выросла на 25,1%, до 4 542,7 млрд рублей, сообщили агентству «Прайм» в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
Увеличение произошло в первую очередь за счет роста средств на депозитах в Банке России. Доля наиболее ликвидных активов в совокупном показателе на 01.07.2018 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла с 4,2% до 8,7%.
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