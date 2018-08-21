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Эксперты: ослабление рубля скажется на рынке недвижимости через полгода
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Эксперты: ослабление рубля скажется на рынке недвижимости через полгода 

РИА Недвижимость 37 минут назад
МОСКВА, 21 авг — РИА Недвижимость. Российский рынок недвижимости может почувствовать влияние от падения курса рубля лишь при условии, что эта тенденция сохранится как минимум шесть месяцев, тогда как мгновенной реакции рынка ожидать не стоит, считают эксперты, опрошенные РИА Недвижимость.
Курс рубля в среду снижается против доллара и евро на фоне сообщения Банка России о возобновлении покупок валюты на внутреннем рынке в интересах Минфина. Как сообщил российский финансовый регулятор, объем таких операций с расчетами 20 августа составил 17,5 миллиарда рублей. Курс доллара растет во вторник до 67,3 рубля, курс евро — до 77,5 рублей.
Отложенный эффект
Ослабление рубля неприятно не само по себе и является симптомом уязвимости российской экономики, рассуждает партнер, руководитель департамента исследований и аналитики Cushman & Wakefield Денис Соколов. При этом, по его предположениям, непосредственного влияния на рынок недвижимости падение российской валюты в ближайшей перспективе не окажет. По оценке партнера Colliers International Владимира Сергунина, если тенденция падения рубля сохранится в ближайшие полгода, это может привести к росту стоимости жилья. «Это связано с тем, что очень много отделочных материалов покупают в других странах. В связи с этим цены на жилье могут вырасти примерно на 2-3%», — уточнил он.
Длительная неопределенность на валютном рынке с дальнейшим ослаблением рубля может негативно сказаться на экономике страны в целом, а также привести к снижению инвестиционной активности и ухудшению экономики девелоперских проектов, где часть затрат — валютная составляющая, отмечает директор отдела оценки компании CBRE Светлана Шорина. «Не исключены также коррекции ставок аренды в активах, где договоры номинированы в валюте», — уточняет Шорина.
Количество россиян, покупающих недвижимость в других странах, сильно не изменится в связи с ослаблением российской валюты, рассуждает директор департамента офисной недвижимости ILM Артем Неволько. Он объясняет это тем что, как правило, капитал у людей, способных на такие сделки, находится уже в валютном эквиваленте.
При этом директор департамента управления продажами жилых проектов компании Knight Frank Ольга Широкова говорит, что в подобных условиях возможен всплеск отложенного спроса в массовом сегменте со стороны тех, кто долго обдумывал решение и откладывал покупку. «В связи с изменением курса валют, чтобы спасти свои деньги от обесценивания, многие покупатели вложат их в недвижимость», — подытожила она.
Покупать нельзя ждать
В сложившихся условиях стоимость жилья может возрасти, однако не стоит ожидать, что расценки сильно повысятся, комментирует управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая.
С тем, что изменение курса рубля не окажет прямого влияния и на ценообразование в проектах новостроек, соглашается генеральный директор Tekta Group Роман Сычёв.
По его словам, продажи в апреле-мае показали, что клиенты никак не отреагировали на скачок курсов. «Я полагаю, что российские покупатели жилья в целом адаптировались к волатильности национальной валюты, поэтому не скупают панически все „твердые“ активы при малейшем изменении стоимости рубля, как это было, скажем, в 2014-2015 годах», — сказал он, уточнив, что откладывать сделки они также не станут, руководствуясь принципом «лучше синица в руках, чем журавль в небе».
Литинецкая также отмечает, что в новых условиях законодательства девелоперы в ближайший год постараются вывести на рынок большое количество новых проектов, в связи с этим конкуренция между ними усилится. «В этой ситуации застройщикам придется сдерживать рост цен, даже если экономические обстоятельства будут подталкивать к этому. Полагаю, что если цены и вырастут до конца года, то в пределах 1-3%», — говорит она.
По мнению генерального директора компании «Азбука Жилья» Владимира Каширцева, прогнозировать эффект от ослабления рубля на рынке сложно, так как ситуация в настоящее время неопределенная, есть прогнозы дальнейшего ухудшения, что будет зависеть от того, какие новые санкции со стороны США в итоге будут запущены. «Ожидание ухудшения может подстегнуть часть покупателей более оперативно пройти процесс приобретения квартиры. Однако очередного ажиотажа мы не прогнозируем», — комментирует Каширцев.
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