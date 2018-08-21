Компания из КНР планирует вложить 5 млрд рублей в аквакультуру в ДФО

МОСКВА, 21 августа. / ТАСС /. Китайская компания «Далянь Вэньлянь Аквакультура» планирует инвестировать более 5 млрд рублей в развитие проектов аквакультуры и строительство перерабатывающего завода в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). Об этом во вторник сообщила пресс-служба Минвостокразвития со ссылкой на главу компании Цю Лайчжуна.

"По словам председателя компании «Далянь Вэньлянь Аквакультура» Цю Лайчжуна, в этом году компания подала заявление на освоение новых рыбоводных участков на Дальнем Востоке площадью 900 га. В рамках данного проекта компания планирует инвестировать 0,5 млрд рублей. В дальнейшем инвестор намерен дополнительно ввести в оборот рыбоводные участки площадью 4 тыс. га, а также осуществить строительство завода по переработке аквакультур. Планируемая совокупная сумма инвестиций составит 5 млрд рублей", — говорится в сообщении.

"Далянь Вэньлянь Аквакультура" на протяжении 30 лет занимается выращиванием, переработкой и реализацией объектов аквакультуры (морской гребешок, морской огурец, морской еж и другие). Продукция выращивается для внутреннего рынка КНР и для экспорта другие страны. Годовой оборот группы компаний превышает 500 млн долларов, годовой объем выращенной морской аквакультуры — более 300 тыс. тонн. В России компания «Далянь Вэньлянь Аквакультура» ведет свою деятельность на базе дочернего общества в Ольгинском районе Приморского края в заливе Владимира — выращивает и экспортирует морского гребешка на площади 1300 га.