Ещё
ВТБ увеличил портфель онлайн-депозитов на 85%
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.72
$
67.64
78.36
78.60
Прогноз
27.08 – 03.09
$
65.95
75.12
Индексы и котировки Brent
76.13
–0.12 Золото
1202.19
+0.47 РТС
1059.65
+0.13
Динамика валют
EUR / USD
24.08
1.1625
+0.0213
10.08
1.1412
23.08
19.08
14.08

ВТБ увеличил портфель онлайн-депозитов на 85% 

АиФ Адыгея 54 минуты назад
Фото: АиФ Адыгея
По итогам семи месяцев 2018 г. пользователи ВТБ-Онлайн дистанционно открыли более 630 тыс. вкладов и 350 тыс. накопительных счетов на сумму, превышающую 850 млрд рублей. Портфель онлайн-депозитов банка с начала года увеличился на 85% и на 1 августа составил 664 млрд рублей.
ВТБ продолжает развивать продажи в цифровых каналах без посещения точек продаж. По сравнению с серединой 2017 г. количество активных пользователей мобильного и интернет-банка выросло в 1,5 раза, до 5,4 млн человек. На 1 августа их доля составила 47% от числа активных клиентов ВТБ.
Количество операций, совершенных в ВТБ-Онлайн за семь месяцев 2018 г., достигло 100 млн шт., при этом их общий объем превысил 2,7 трлн рублей.
В цифровых каналах клиентам гарантирована максимальная ставка по всем видам депозитов. Открыть вклад в ВТБ-Онлайн можно по ссылке.
АиФ Адыгея: последние новости
Бизнес ЮФО и СКФО получил 1,4 трлн рублей кредитов за полгода В ЮФО и СКФО банки привлекли более 2,8 трлн рублей средств клиентов АСВ планирует продать имущество банка «Новация» за 232 млн рублей
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян предупредили о новом виде мошенничества23
Как реформа Сталина обвалила доллар в 1947 году8
Россия решила напугать США рублем35
Сбербанк повысил ставки по вкладам
Россия потеряла миллиарды914
Видео
03:55
Россия потеряла миллиарды
Экономика Рынки
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
03:31
ЦБ спас рубль
Рынки
00:41
Китай нанес ответный удар по Трампу
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
00:57
Рубль достиг антирекорда 2016 года
Рынки
08:39
Кремль высказался о слухах о смягчении пенсионной реформы
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение