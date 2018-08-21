Бум или отчаяние: почему бурно растет ипотечный рынок

Рынок ипотеки растет в первую очередь за счет новых кредитов: за семь месяцев рефинансирование составляет 14% всей выдачи ипотечных кредитов, показала статистика Дом.рф.

Активный рост ипотечного кредитования связана с тремя факторами. Во-первых, снижаются ипотечные ставки, причем речь идет о существенном снижении. Так, в 2015 году ставки по ипотечным кредитам составляли 13%, а сейчас в среднем по стране около 9,6%, причем на новостройки они ниже и составляют 9,3%, а на вторичное жилье — 9,6%. Снижение ставки позволяет существенно снизить ежемесячные платежи.

Во-вторых, сейчас существует больше количество специальных программ кредитования для молодых семей и осслужащих как в Москве, так и в регионах. Такого объема выдаваемых по специальным программам кредитов под 6% годовых в нашей стране не было никогда. Бюджетники, врачи, учителя — все те категории населения, которые не могут купить на рынке, могут по специальной программе выплачивать ипотеку под 6% годовых. Это очень важный фактор.

В-третьих, в последние 4 года снижаются цены на недвижимость. В среднем по стране стоимость жилья составляет около 50 000 рублей за квадратный метр. Есть регионы, в которых квадратный метр стоит 34 тысячи рублей, что соответствует стандарту Минстроя . Похоже, что кроме низких ставок, специальных программ со специальными ставками и снижения цен на недвижимость, нет никаких других причин для увеличения ипотечного кредитования в нашей стране. Но этого вполне достаточно.

Надо также заметить, что сейчас наблюдается снижение первоначального взноса до нулевой отметки. Например, банк «ВТБ» выдает ипотечные кредиты при нулевом первоначальном взносе. Такая стратегия выглядит рискованной для банка. Первоначальный взнос должен существовать обязательно для того, чтобы доказать, что заемщик кредитоспособен. Банкам нужно очень тщательно проверять насколько клиент сможет в течении 25-30 лет сохранять уровень своих выплат. Это серьёзная задача. Но банки выполняют это требование по-разному. В основном, для подтверждения выплат используется справка 2НДФЛ и проверяется уровень закредитованности. При подаче заявления на кредит, как правило, клиент обязан указать в анкете все свои кредиты и уровень выплат по ним. При принятии решения о выдаче ипотечного кредита банки также смотрят, какое количество иждивенцев приходится на заемщика из числа малолетних и людей пенсионного возраста и какое есть движимое и недвижимое имущество в распоряжении. То есть банку до выдачи кредита приходится провести большой объем исследований, которое называется «предкредитное обследование заемщика». Кроме того, выдача ипотечных кредитов требует работы страховщиков, которые проводят страхование предмета залога и жизни заемщика. Таким образом банки пытаются защититься от недобросовестных заемщиков. Конечно, от форс-мажорных обстоятельств все предпринимаемые кредитными организациями усилия это не гарантирует.

Пузырь который лопнул

В мире рынок заложенных квартир очень активен и как правило по объему равен рынку новостроек. В случае, если заемщик не может полностью выплатить кредит, банк как правило осуществляет перерасчет задолженности и возвращает клиенту часть средств, а ипотечную квартиру выставляет на продажу, и такие объекты недвижимости активно обращаются на рынке.

Факторы ипотечного рынка создали в России уникальную ситуацию: сейчас весь объем ипотечных кредитов составляет 10% от ВВП. История же развития ипотечного рынка у нас в стране насчитает старт с 1991 года, когда появился соответствующий закон о залоге недвижимости в котором земля даже не указывалась как предмет ипотеки. В 1998 году был принят закон о залоге недвижимости или ипотеке, по которому мы и работаем до сих пор с применением множества поправок.

В начале 2000-х годов объем ипотечного жилья в России составлял лишь 1% ВВП — это мизерный уровень по сравнению, например, с европейскими странами, где этот показатель составляет 50-60% ВВП, а в некоторых странах доходит до отметки 80% ВВП. Получается, ипотечный рынок на практике представляет собой огромную часть экономики, сравнимую с уровнем производства в той или иной стране. В России рост ипотеки с 1% до 30% ВВП за 30 лет можно считать хорошей динамикой, причем учитывая сближение уровня ставок по спецпрограммам кредитования в 6% с ключевой ставкой ЦБ и выдачу кредитов на срок до 25-30 лет, рынок развивается в нужном направлении.

Опасаться, что ситуация в России будет развиваться по сценарию надувания и схлопывания ипотечного пузыря, как это случилось в 2008 году в США, пока рано. Хорошие темпы роста ипотечного кредитования являются оптимистичным сигналом в экономике. При условии, что ЦБ будет регулировать банковское законодательство для того, чтобы не допустить перегрева ипотечного рынка, как случилось в других странах, сделавших ставку на ипотечные займы как рычаг роста для экономики.