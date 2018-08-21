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Кредиторская задолженность донских организаций составила почти 600 млрд рублей
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Кредиторская задолженность донских организаций составила почти 600 млрд рублей 

Деловое сообщество 29 минут назад
По сравнению с данными аналогичного периода в 2017 году, наблюдается рост кредиторской задолженности среди организаций Ростовской области. Общая сумма составила 588,5 млрд рублей. Наиболее высокий рост долговых обязательств отмечен в сфере операций с недвижимостью, почти 10%.
Почти половина всей суммы кредитных задолженностей — 251 млрд рублей, приходится на долю обрабатывающих предприятий.
При этом аналитики отмечают тенденцию к снижению роста задолженности, по сравнению с данными первого квартала текущего года. Тогда показатель составлял 5,1%, сейчас же наблюдается его уменьшение в четыре раза.
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