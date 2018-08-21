Кредиторская задолженность донских организаций составила почти 600 млрд рублей

По сравнению с данными аналогичного периода в 2017 году, наблюдается рост кредиторской задолженности среди организаций Ростовской области. Общая сумма составила 588,5 млрд рублей. Наиболее высокий рост долговых обязательств отмечен в сфере операций с недвижимостью, почти 10%.

Почти половина всей суммы кредитных задолженностей — 251 млрд рублей, приходится на долю обрабатывающих предприятий.

При этом аналитики отмечают тенденцию к снижению роста задолженности, по сравнению с данными первого квартала текущего года. Тогда показатель составлял 5,1%, сейчас же наблюдается его уменьшение в четыре раза.