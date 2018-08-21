В Саратовской области выросли зарплаты работников образования

За первое полугодие 2018 года зарплаты работников социальной сферы Саратовской области практически повсеместно выросли по сравнению с первым кварталом, проинформировал Саратовстат.

Так, в среднем по итогам трех месяцев зарплата врача в регионе составила 47,8 тысяч рублей, по сравнению с показателем первого квартала увеличившись почти на 800 рублей. При этом наименьшая зарплата оказалась у врачей Саратовского района — 38,5 тысяч рублей.

Зарплата среднего медперсонала составила в первом полугодии 23,9 тысяч рублей и поднялась на 200 рублей от уровня первого квартала. Меньше всего этой категории сотрудников здравоохранения платят в Питерском районе — 20,6 тысяч рублей.

Доходы воспитателей детских садов в области по итогам первого полугодия увеличились на 1,8 тысяч рублей, с 20,9 тысяч в первом квартале до 22,7 тысяч рублей. Хуже всего труд этой категории работников оплачивают в Новоузенском районе, где вознаграждение составляет менее 20 тысяч — 19,8 тысяч рублей.

По итогам первого полугодия учителя стали зарабатывать на 3,2 тысячи больше, их зарплаты в среднем по региону составили 27,4 тысячи рублей (в первом квартале — 24,2 тысячи рублей). Минимальная зарплата у данной категории педработников приходится на Аркадакский район со средней зарплатой учителя 20,2 тысяч рублей.

У преподавателей вузов области по итогам первого полугодия зарплата составила 54,7 тысяч рублей, увеличившись с первого квартала на семь тысяч рублей. Самые низкие вузовские зарплаты оказались в Балакове — 52, 9 тысяч рублей. Также научные сотрудники области стали получать больше, чем в первом квартале. Их зарплаты выросли на 2,6 тысячи и составили 51,9 тысяч рублей.

При этом неизменной осталась средняя зарплата младших медсестер и санитаров. По итогам первого полугодия, как и в первом квартале, они получали 23,4 тысячи рублей. Наименьшую зарплату при этом получают младшие медработники из Саратовского района, где она не дотягивает до 20 тысяч и равняется 18,7 тысячам рублей.