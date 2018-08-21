Тинькофф Банк повысил плату за СМС-информирование и понизил процент на остаток

Тинькофф Банк с сегодняшнего дня повысил стоимость СМС-информирования с 39 до 59 рублей в месяц и понизил процент на остаток по рублевому накопительному счету с 6% до 5% годовых. При этом процент на остаток по карте «Tinkoff Black» не менялся и составляет 6% годовых.

Плата за СМС-информирование была изменена по всем дебетовым картам, по которым она предусматривалась. По премиальным картам СМС-информирование остается бесплатным, а ставка по накопительному счету — 6% годовых.

Екатерина Марцукова. «Долгое время стоимость СМС-информирования у банка была одной из самых низких на рынке. На сегодняшний день плата 59 рублей также не является высокой. К тому же клиенты могут в любое время отказаться от СМС в пользу бесплатных push-уведомлений. Предлагаемая ставка по накопительному счету в среднем соответствует рынку, но существуют и более интересные предложения», — комментирует эксперт по банковским картам Банки.ру

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