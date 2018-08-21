Ещё
Тинькофф Банк повысил плату за СМС-информирование и понизил процент на остаток
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.41
$
67.69
77.61
77.80
Прогноз
27.08 – 03.09
$
65.50
74.30
Индексы и котировки Brent
72.65
+0.07 Золото
1190.98
–0.12 РТС
1060.89
–0.11
Динамика валют
EUR / USD
21.08
1.1504
–0.0094
07.08
1.1599
20.08
15.08
10.08

Тинькофф Банк повысил плату за СМС-информирование и понизил процент на остаток 

Банки.ру 1 час назад
Тинькофф Банк с сегодняшнего дня повысил стоимость СМС-информирования с 39 до 59 рублей в месяц и понизил процент на остаток по рублевому накопительному счету с 6% до 5% годовых. При этом процент на остаток по карте «Tinkoff Black» не менялся и составляет 6% годовых.
Плата за СМС-информирование была изменена по всем дебетовым картам, по которым она предусматривалась. По премиальным картам СМС-информирование остается бесплатным, а ставка по накопительному счету — 6% годовых.
«Долгое время стоимость СМС-информирования у банка была одной из самых низких на рынке. На сегодняшний день плата 59 рублей также не является высокой. К тому же клиенты могут в любое время отказаться от СМС в пользу бесплатных push-уведомлений. Предлагаемая ставка по накопительному счету в среднем соответствует рынку, но существуют и более интересные предложения», — комментирует эксперт по банковским картам Банки.ру Екатерина Марцукова.
Продуктовый виджет
Банки.ру: последние новости
МТС планирует направить на дивиденды за 2018 год около 52 млрд рублей Официальный курс доллара снизился на 2 копейки, евро — вырос на 13 Банк «Восточный» требует с «Домашних денег» 100 млн рублей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Все кончено: россияне бегут из Латвии и Литвы22
Трамп уронил доллар7
ЦБ перестал бояться за будущее рубля98
Дан прогноз по дальнейшей судьбе рубля140
Назван ожидаемый размер увеличения пенсий129
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
05:38
«Россия готова»: США введут санкции против «СП — 2»
Экономика Статьи
08:19
Назван ожидаемый размер увеличения пенсий
Личный счет
01:00
ЦБ перестал бояться за будущее рубля
Экономика
04:58
Американцы оставят Россию без газа
Экономика Статьи
03:13
«Выкручивание рук не остановит российский газопровод»
Экономика Рынки
28:44
Кризис в Турции: что будет с российскими туристами
Личный счет Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение