МТС планирует направить на дивиденды за 2018 год около 52 млрд рублей

Оператор мобильной связи планирует направить на дивиденды за 2018 год около 52 млрд рублей, сообщается в отчетности компании.

«МТС сохраняет приверженность действующей дивидендной политике и планирует направить около 52 миллиардов рублей на выплату дивидендов за 2018 год», — говорится в сообщении.

Компания за 2018 год выплатит 26 рублей на обыкновенную акцию и 52 рубля на одну американскую депозитарную расписку.

В июне общее годовое собрание акционеров группы МТС утвердило выплату дивидендов за полный 2017 год в размере 46,8 млрд рублей или 23,4 рубля на одну обыкновенную именную акцию (46,8 рубля на одну американскую депозитарную расписку).

В июле совет директоров МТС рекомендовал акционерам выплатить промежуточные дивиденды в размере 5,2 млрд рублей — 2,6 рубля на одну обыкновенную акцию и 5,2 рубля на одну американскую депозитарную расписку по результатам деятельности компании за первое полугодие 2018 года.

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