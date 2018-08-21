Ещё
МТС планирует направить на дивиденды за 2018 год около 52 млрд рублей
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.41
$
67.69
77.61
77.80
Прогноз
27.08 – 03.09
$
65.50
74.30
Индексы и котировки Brent
72.65
+0.07 Золото
1190.98
–0.12 РТС
1060.89
–0.11
Динамика валют
EUR / USD
21.08
1.1508
–0.0091
07.08
1.1599
20.08
15.08
10.08

МТС планирует направить на дивиденды за 2018 год около 52 млрд рублей 

Банки.ру 43 минуты назад
Оператор мобильной связи планирует направить на дивиденды за 2018 год около 52 млрд рублей, сообщается в отчетности компании.
«МТС сохраняет приверженность действующей дивидендной политике и планирует направить около 52 миллиардов рублей на выплату дивидендов за 2018 год», — говорится в сообщении.
Компания за 2018 год выплатит 26 рублей на обыкновенную акцию и 52 рубля на одну американскую депозитарную расписку.
В июне общее годовое собрание акционеров группы МТС утвердило выплату дивидендов за полный 2017 год в размере 46,8 млрд рублей или 23,4 рубля на одну обыкновенную именную акцию (46,8 рубля на одну американскую депозитарную расписку).
В июле совет директоров МТС рекомендовал акционерам выплатить промежуточные дивиденды в размере 5,2 млрд рублей — 2,6 рубля на одну обыкновенную акцию и 5,2 рубля на одну американскую депозитарную расписку по результатам деятельности компании за первое полугодие 2018 года.
Новость
Банки.ру: последние новости
Официальный курс доллара снизился на 2 копейки, евро — вырос на 13 Официальный курс доллара повысился на 31 копейку, евро — на 54 МКБ увеличил полугодовую прибыль по МСФО на 10% до 11 млрд рублей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Все кончено: россияне бегут из Латвии и Литвы22
Трамп уронил доллар5
ЦБ перестал бояться за будущее рубля98
Дан прогноз по дальнейшей судьбе рубля140
Назван ожидаемый размер увеличения пенсий129
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
05:38
«Россия готова»: США введут санкции против «СП — 2»
Экономика Статьи
08:19
Назван ожидаемый размер увеличения пенсий
Личный счет
01:00
ЦБ перестал бояться за будущее рубля
Экономика
04:58
Американцы оставят Россию без газа
Экономика Статьи
03:13
«Выкручивание рук не остановит российский газопровод»
Экономика Рынки
28:44
Кризис в Турции: что будет с российскими туристами
Личный счет Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение