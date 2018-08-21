Объем урожая винограда в Севастополе в 2018 году вырастет в 1,2 раза

СЕВАСТОПОЛЬ, 21 августа. / ТАСС /. Аграрии Севастополя планируют в этом году получить урожай винограда в объеме 18,5 тыс. тонн, что в 1,2 раза больше, чем в прошлом году, сообщает во вторник пресс-служба правительства города.

"Аграрии рассчитывают собрать 18,5 тыс. тонн винограда, что в 1,2 раза больше, чем в прошлом году. На сегодня нашими предприятиями уже собрано около 2 тыс. тонн винограда с площади в 300 гектаров", — говорится в сообщении.

Отмечено, что средняя урожайность винограда достигла 59 центнеров с гектара, что значительно выше прошлогоднего показателя в 42 центнера.

Власти сообщили, что объем господдержки виноградарей в этом году в городе вырос в 1,5 раза — до 151 млн рублей. «Правительство Севастополя ежегодно оказывает государственную поддержку виноградарским хозяйствам. В 2016 году сумма субсидий была 161 млн рублей, в 2017 году была оказана поддержка в размере 97 млн рублей. В текущем году планируется выделить всего 151 млн рублей, из которых 51 млн рублей уже освоен», — уточнили в пресс-службе.

В рамках госпрограммы «Развитие сельскохозяйственного, рыбохозяйственного и агропромышленного комплексов города Севастополя» аграриям возмещают затраты на обновление виноградников, уход за ними, а также на установку поддерживающих конструкций (шпалер). С начала этого года благодаря господдержке виноградари Севастополя заложили 45 га новых виноградников, уточняется в материале.

Всего в Севастополе виноградарством занимается около 8 — 10 хозяйств.