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Промсвязьбанк запустил программу «Семейная ипотека»
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Промсвязьбанк запустил программу «Семейная ипотека» 

АСН-Инфо 32 минуты назад
Фото: АСН-Инфо
Семьи при рождении у них второго и последующих детей в период с 2018 по 2022 годы смогут взять ипотеку со ставкой от 6% годовых.
Максимальная сумма кредита по программе — 12 млн руб. для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 6 млн руб. для остальных регионов России. Минимальный первоначальный взнос — от 20% от стоимости приобретаемого объекта. Оформить кредит по программе можно на покупку квартиры в строящемся доме или уже в готовом объекте, находящемся в собственности застройщика.
Госпрограмма субсидирования ипотечных кредитов для семей была запущена в январе 2018 года. Минфин РФ компенсирует банку часть процентной ставки, тем самым конечная ставка для клиента составит 6% годовых на льготный период, который зависит от количества рожденных детей: 3 года — при рождении второго ребенка, 5 лет — при рождении третьего и последующих детей. Если же в семье родились одновременно двое детей, то льготный период устанавливается сразу на 8 лет. После его окончания ставка будет рассчитываться, исходя из ключевой ставки ЦБ, увеличенной на 2 процентных пункта.
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