Промсвязьбанк запустил программу «Семейная ипотека»

Семьи при рождении у них второго и последующих детей в период с 2018 по 2022 годы смогут взять ипотеку со ставкой от 6% годовых.

Максимальная сумма кредита по программе — 12 млн руб. для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 6 млн руб. для остальных регионов России. Минимальный первоначальный взнос — от 20% от стоимости приобретаемого объекта. Оформить кредит по программе можно на покупку квартиры в строящемся доме или уже в готовом объекте, находящемся в собственности застройщика.