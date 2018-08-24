Сбербанк повысил ставки по рублевым вкладам

Сбербанк повысил на 0,1-0,4 процентного пункта ставки по вкладам в рублях, сообщила пресс-служба кредитной организации.

«Банк повышает ставки по рублевым вкладам на 0,1–0,4 п. п.», — говорится в сообщении.

Пресс-служба кредитной организации также сообщила о запуске двух новых вкладов — «Онлайк» в рублях и «Весомая выгода» в долларах. Ставки по первому составляют 6,5-6,7%, а по второму — 1,5-3%.