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Сбербанк повысил ставки по рублевым вкладам
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Сбербанк повысил ставки по рублевым вкладам 

Rambler News Service 31 минуту назад
Сбербанк повысил на 0,1-0,4 процентного пункта ставки по вкладам в рублях, сообщила пресс-служба кредитной организации.
«Банк повышает ставки по рублевым вкладам на 0,1–0,4 п. п.», — говорится в сообщении.
Пресс-служба кредитной организации также сообщила о запуске двух новых вкладов — «Онлайк» в рублях и «Весомая выгода» в долларах. Ставки по первому составляют 6,5-6,7%, а по второму — 1,5-3%.
Ранее ЦБ сообщил о повышении максимальной процентной ставки по вкладам в рублях десяти банков, которые привлекают больше всего депозитов физлиц. Показатель вырос в I декаде августа до 6,32%.
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