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Обзор прессы: индикатор надежности застройщиков создадут в России
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Обзор прессы: индикатор надежности застройщиков создадут в России 

Мир24 1 час назад
Фото: kvobzor.ru
«МИР 24» предлагает обзор самых обсуждаемых в Содружестве новостей в среду, 22 августа.
На шаг ближе к покорению новых планет. Московский музей космонавтики открыл набор детей в Инженерный центр. Там они познакомятся с основами астронавигации. А также узнают, как космонавты готовятся к полетам, пишет «Вечерняя Москва».
Застройщики попадут в рейтинг. Минстрой России предлагает создать индикатор надежности строительных компаний, сообщает «Российская газета». Оценивать застройщиков будут по таким критериям, как сданные объекты, наличие ипотеки и как быстро строят здания. С его помощью россияне смогут выбрать лучшее жилье и быть уверенными, что объекты не станут долгостроем. Самозанятых казахстанцев выведут из тени. В налоговых органах зарегистрируют всех фермеров, таксистов и швей, работающих на себя. Для них сделают налоговую ставку ниже средней. Помимо этого, они смогут рассчитывать на бесплатное медобслуживание и пенсии. В настоящее время в республике насчитывается около двух миллионов самозанятых граждан, сообщает «Казахстанская правда».
Россияне стали реже снимать наличные с банковских карт, пишут «Известия». Доля таких операций сократилась на 10%. И чаще всего на кассе россияне используют безналичную оплату. За каждую такую операцию граждане получают бонусы. Они получают скидки и накопительные баллы, а также возвращается процент от покупки. { ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
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