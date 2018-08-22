Обзор прессы: индикатор надежности застройщиков создадут в России

«МИР 24» предлагает обзор самых обсуждаемых в Содружестве новостей в среду, 22 августа.

На шаг ближе к покорению новых планет. Московский музей космонавтики открыл набор детей в Инженерный центр. Там они познакомятся с основами астронавигации. А также узнают, как космонавты готовятся к полетам, пишет «Вечерняя Москва».

Застройщики попадут в рейтинг. Минстрой России предлагает создать индикатор надежности строительных компаний, сообщает « Российская газета ». Оценивать застройщиков будут по таким критериям, как сданные объекты, наличие ипотеки и как быстро строят здания. С его помощью россияне смогут выбрать лучшее жилье и быть уверенными, что объекты не станут долгостроем. Самозанятых казахстанцев выведут из тени. В налоговых органах зарегистрируют всех фермеров, таксистов и швей, работающих на себя. Для них сделают налоговую ставку ниже средней. Помимо этого, они смогут рассчитывать на бесплатное медобслуживание и пенсии. В настоящее время в республике насчитывается около двух миллионов самозанятых граждан, сообщает «Казахстанская правда».