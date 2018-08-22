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Жители Удмуртии потратили на алкоголь почти 9 млрд рублей за полгода
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Жители Удмуртии потратили на алкоголь почти 9 млрд рублей за полгода 

ИА «Сусанин» 36 минут назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. За первое полугодие 2018 года население Удмуртской Республики потратило на покупку алкогольной продукции 8,9 млрд рублей. Как сообщает Удмуртстат, это составляет в среднем по 982 рубля в месяц на одного жителя.
Исходя из данных статистики за первое полугодие 2018 года, на покупку мяса жители Удмуртии потратили 835 руб. в месяц, кондитерских изделий — 482 руб., хлеба и хлебобулочных изделий — 422 руб., молочных продуктов — 402 руб., лекарственных средств — 304 руб.
Из алкогольной продукции у жителей региона наиболее популярна водка. За полгода её продали в Удмуртии на 6 млн 130 тыс. литров, тогда как коньяка — 450 тыс. литров, ликёроводочных изделий с содержанием спирта свыше 25% — 350 тыс. литров. Объём продажи винодельческой продукции составил 4 млн 570 тыс. литров, в том числе вина — 2 млн 180 тыс. литров.
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