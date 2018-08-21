Профицит бюджета Британии в июле достиг 2 млрд фунтов

Москва, 21 августа — «Вести. Экономика». Профицит бюджета Великобритании в июле достиг 2 млрд фунтов стерлингов ($2,55 млрд), что на 1 млрд фунтов превышает его размер в том же месяце прошлого года, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS).

Это максимальный показатель для данного месяца за последние 18 лет, поскольку традиционно в июле фиксируется отрицательное сальдо бюджета. В текущем году профицит был обусловлен ростом поступлений от налогов на прибыль компаний и подоходных налогов.

Положительное сальдо в июле превысило средний прогноз аналитиков, который составлял 1,1 млрд фунтов, по информации издания Guardian.

С начала текущего финансового года, который начался 1 апреля, дефицит бюджета Великобритании составляет 12,8 млрд фунтов, что на 8,5 млрд фунтов ниже показателя за аналогичный период годом ранее. Это самый низкий уровень за 16 лет.

Размер чистого долга на конец июля составлял 1,77 трлн фунтов, что эквивалентно 84,3% ВВП страны.