Объем платных услуг населению на Кубани в январе-июле 2018 г. вырос на 1,8%

Объем оказанных населению Краснодарского края платных услуг в январе-июле 2018 года составил 280,7 млрд рублей, что на 1,8% превышает показатель за аналогичный период 2017 года, сообщает Краснодарстат.

Согласно данным статистического наблюдения, 67,4% от общего объема приходится жилищно-коммунальные, бытовые, транспортные, телекоммуникационные услуги.

В частности, объем оказанных жилищных услуг составил 9,6 млрд рублей, что на 0,5% больше, чем в январе-июле 2018 года. Объем коммунальных услуг населению за семь месяцев увеличился 1,7% до 58 млрд рублей.

Объем транспортных услуг за отчетный период составил на 43,6 млрд рублей, телекоммуникационных — 30 млрд рублей, а бытовых — на 37,6 млрд рублей. Из общего объема бытовых услуг 59,1% приходится на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования, а также ремонт и строительство жилья и других построек.

Как сообщал сайт «Деловая газета. Юг», денежные расходы населения за отчетный период, по данным Краснодарстата, составили 1,24 трлн рублей, что на 2,2% больше, чем за аналогичный период минувшего года.