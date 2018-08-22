Чистая прибыль ФСК в первом полугодии по МСФО выросла на 29,5%

Москва, 22 августа — «Вести. Экономика». Чистая прибыль Федеральной сетевой компании (ФСК) по МСФО в первом полугодии выросла на 29,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 39,9 млрд руб., сообщила компания.

Выручка выросла на 15,7% до 117,5 млрд руб., включая рост выручки за услуги по передаче электроэнергии на 15,7% до 104,9 млрд руб.

Компания объяснила роста выручки ростом доходов от компенсации потерь и ростом выручки по передаче электроэнергии после увеличения тарифа с июля 2017 г. на 5,5%.

Выручка за работы по генподрядным договорам, выполненным дочерними обществами ПАО «ФСК ЕЭС», составила 4,3 млрд руб., рост по сравнению с показателем за аналогичный период 2017 г. — на 13,2% (на 0,5 млрд руб.). Рост выручки связан с изменением процента завершенности работ на разных этапах строительных проектов.

Выручка от продажи электроэнергии составила 6,0 млрд руб. (+50,0%, или на 2,0 млрд руб.). Рост объясняется главным образом увеличением объемов реализации электроэнергии дочерним обществом ФСК ЕЭС.

Выручка за услуги по технологическому присоединению составила 0,1 млрд руб. и снизилась на 1,6 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это связано с графиком оказания услуг, определяемым заявками потребителей.

Обязательства группы ФСК «ЕЭС» на конец отчетного периода по сравнению с началом года увеличились на 3,3% и составили 394,9 млрд руб.

В собственности ПАО «Россети» находятся 80,13% размещенных акций ПАО «ФСК ЕЭС», в собственности миноритарных акционеров — 19,28% акций Федеральной сетевой компании, Росимущество — 0,59%.

Основные направления деятельности ФСК:

— управление Единой национальной (общероссийской) электрической сетью,

— предоставление услуг субъектам оптового рынка электрической энергии по передаче электрической энергии и присоединению к электрической сети,

— инвестиционная деятельность в сфере развития Единой национальной (общероссийской) электрической сети,

— поддержание в надлежащем состоянии электрических сетей,

— технический надзор за состоянием сетевых объектов.