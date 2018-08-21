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Промсвязьбанк скорректировал условия предоставления ипотечных кредитов
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Промсвязьбанк скорректировал условия предоставления ипотечных кредитов 

Банки.ру 18 минут назад
Промсвязьбанк снизил процентные ставки по кредитам на покупку загородной недвижимости с 11,9—12,5% годовых до 10,6—11,1% годовых. Одновременно были повышены ставки по займам на приобретение вторичного жилья и по залоговым кредитам. Теперь получить кредит в банке под эти цели стало возможно под 9,4—9,9% годовых вместо 9—9,4% годовых установленных ранее.
Прочие условия кредитования не изменились. Минимальный первоначальный взнос клиента по-прежнему составляет 10% собственных средств от стоимости недвижимости, а целевой кредит под залог имеющейся в собственности у заемщика недвижимости предоставляется на сумму до 90% от рыночной стоимости залога. Максимальная сумма кредитования может достигать 30 млн рублей (в зависимости от цели и региона предоставления кредита), а срок ограничен 25 годами.
Продуктовый виджет
«Помимо базовых ставок в банке также действует ряд скидок к ставке при покупке недвижимости у партнеров банка, а при наличии у клиента первоначального взноса в размере от 40% кредит может быть выдан без подтверждения дохода. Однако, следует обратить внимание на существенную надбавку к ставке за отказ от комплексного ипотечного страхования — до шести процентных пункта в зависимости от программы кредитования», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.
Указанные условия и ставки действуют для новых заемщиков банка, то есть для тех, кто не относится к льготным категориям (зарплатные и корпоративные клиенты, те, у кого есть положительная кредитная история в данном банке, вкладчики и др.)
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