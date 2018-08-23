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Райффазенбанк повысил ставки по ипотеке
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Райффазенбанк повысил ставки по ипотеке 

Банки.ру 1 час назад
Райффайзенбанк повысил ставки по действующим ипотечным кредитам на покупку квартир под залог приобретаемой или имеющейся недвижимости, а также по рефинансированию до единого уровня — 10,49% годовых. Ранее процентный диапазон в банке составлял 9,25—9,5% годовых по кредитам на покупку новостроек, и 9,5% годовых — по займам на приобретение вторичного жилья, кредитам под залог имеющегося жилья, а также по рефинансированию.
Остальные условия кредитования не изменились. Кредиты предоставляются на сумму до 26 млн рублей, но не более 85% от стоимости залога. Максимальный срок кредитования составляет 30 лет.
Указанные ставки будут действовать при заключении заемщиком договора комплексного ипотечного страхования. При отказе от личного и/или титульного (если применимо) страхования надбавка к ставке составит 0,5 процентного пункта, а если возраст заемщика на момент подачи документов превысит 45 лет и 1 месяц надбавка возрастет до 3,2 процентного пункта.
Продуктовый виджет
«Несмотря на существенное повышение процентных ставок, программы банка отличают ряд преимуществ: возможность привлечения в качестве созаемщика гражданского супруга, возможность получения кредита на покупку квартиры с перепланировками, возможность учета в качестве залога по кредиту под залог имеющегося жилья недвижимости близких родственников и прочее», — отмечает эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.
Указанные условия и ставки действуют для новых заемщиков банка, то есть для тех, кто не относится к льготным категориям (зарплатные и корпоративные клиенты, те, у кого есть положительная кредитная история в данном банке, вкладчики и другие).
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