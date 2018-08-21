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Хлеб и металл: предприятия Мценска за полгода продали продукцию на 3,8 миллиарда рублей
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Хлеб и металл: предприятия Мценска за полгода продали продукцию на 3,8 миллиарда рублей 

РИА 57 18 минут назад
Фото: РИА 57
В правительстве Орловской области отметили успехи производства во Мценске. Так, по данным статистики, в первом полугодии местные компании отгрузили продукцию на 3,8 миллиарда рублей.
Речь идет о показателях в пищевой промышленности, где «Орелпродукт», Мценский хлебокомбинат филиал «Орелоблхлеб» сбыли продукции на сумму порядка 1,4 млрд рублей. Также в металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий, которые представлены предприятиями «МЛЗ», «Латуни», «Межгосметиз-Мценск» объем отгруженных товаров в первом полугодии составил 1,8 млрд рублей.
Всего же крупными и средними предприятиями направлено свыше 100 млн рублей инвестиций в основной капитал. В числе наиболее крупных инвестиционных проектов производство порошковой проволоки. Проект реализует «Межгосметиз-Мценск».
Мценский литейный завод реализует три инвестиционных проекта на общую сумму порядка 90 млн рублей. Филиал «Газпромгазораспределение Орел» в Мценске в первом полугодии выполнил работы по модернизации производственных мощностей на сумму свыше 6 млн рублей.
В правительстве отметили, что в секторе малых предприятий наращивают объемы производства «Завод специальной техники», «Мясная компания», сельскохозяйственный кооператив «Единство». В случае получения Мценском статуса ТОСЭР, потенциальные инвесторы планируется направить 4,7 млрд рублей капитальных вложений и создать порядка 286 новых рабочих мест.
Сообщение Хлеб и металл: предприятия Мценска за полгода продали продукцию на 3,8 миллиарда рублей появились сначала на РИА 57.
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