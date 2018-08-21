Ещё
Власти Домодедово ищут 329 млн рублей на погашение дефицита бюджета
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.40
$
67.59
77.61
77.80
Прогноз
27.08 – 03.09
$
67.60
76.59
Индексы и котировки Brent
72.60
–0.06 Золото
1188.54
–0.08 РТС
1072.11
+0.35
Динамика валют
EUR / USD
21.08
1.1532
–0.0067
07.08
1.1599
20.08
15.08
10.08

Власти Домодедово ищут 329 млн рублей на погашение дефицита бюджета 

Вести Подмосковья 1 час назад
Извещения о проведении электронных аукционов размещены в единой информационной системе в сфере закупок 15 августа, а уже 6 сентября пройдут сами аукционы на площадке РТС-тендер.
Согласно техническому заданию, администрация городского округа Домодедово хочет открыть возобновляемую кредитную линию для финансирования дефицита бюджета, погашения долговых обязательств муниципального образования.
Всего объявлено две закупки на предоставление кредитных линий общей суммой в 329 миллионов рублей.
Власти Домодедово указывают срок погашения кредита — 31 декабря 2020 года. За пользование кредитными деньгами администрация готова заплатить не более 9,03% годовых.
Напомним, что в конце 2017 года правительство региона получило от Сбербанка и ВТБ 37 миллиардов рублей.
Вести Подмосковья: последние новости
Стали известны сроки окончания строительства ЖК “Солнечная система” от Urban Group В Подольске появится складской комплекс Wildberries В Щелкове будет построен административно-деловой комплекс
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США добрались до денег россиян437
В России предложили повысить еще один налог131
Все кончено: россияне бегут из Латвии и Литвы55
Трамп уронил доллар42
США ввели киберсанкции против россиян10
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
05:38
«Россия готова»: США введут санкции против «СП — 2»
Экономика Статьи
08:19
Назван ожидаемый размер увеличения пенсий
Личный счет
01:00
ЦБ перестал бояться за будущее рубля
Экономика
04:58
Американцы оставят Россию без газа
Экономика Статьи
03:13
«Выкручивание рук не остановит российский газопровод»
Экономика Компании
28:44
Кризис в Турции: что будет с российскими туристами
Личный счет Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение