Власти Домодедово ищут 329 млн рублей на погашение дефицита бюджета

Извещения о проведении электронных аукционов размещены в единой информационной системе в сфере закупок 15 августа, а уже 6 сентября пройдут сами аукционы на площадке РТС-тендер.

Согласно техническому заданию, администрация городского округа Домодедово хочет открыть возобновляемую кредитную линию для финансирования дефицита бюджета, погашения долговых обязательств муниципального образования.

Всего объявлено две закупки на предоставление кредитных линий общей суммой в 329 миллионов рублей.

Власти Домодедово указывают срок погашения кредита — 31 декабря 2020 года. За пользование кредитными деньгами администрация готова заплатить не более 9,03% годовых.