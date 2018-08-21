Борис Минц в Лондоне потерял контроль над О1

Борис Минц , уже бывший владелец O1 Properties утратил контроль над ней в пользу кипрской Riverstretch Trading & Investments (RT&I). Об этом стало известно из сообщения об этом на сайте Ирландской фондовой биржи, которое разместила SPV-компания O1 Properties Finance.

В конце мая 2018 года стало известно, что Борис Минц покинул Россию и «уехал жить в Лондон». Это произошло на фоне ряда судебных разбирательств, вызванные банком ФК «Открытие»

Компания O1 Properties является одним из крупнейших арендаторов офисных помещений класса А в Москве. В число ее активов входят 15 бизнес-центров в деловых районах города с совокупной площадью 584 тыс. кв. м.

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