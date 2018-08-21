O1 Properties Бориса Минца сменила владельца

Кипрская компания Riverstretch Trading & Investments Limited (RT&I) 4 июля приобрела 70,038% акций класса A и 58,391% акций класса B входившей в группу О1 Бориса Минца компании — владельца недвижимости O1 Properties, следует из сообщения — компания, осуществляющие финансовые вложения для O1 Group компании (SPV— комапнии) — O1 Properties Finance.

В сообщении компании отмечается, что «4 июля 2018 года компания Riverstretch Trading & Investments Limited, зарегистрированная и действующая в соответствии с законодательством Кипра … приобрела 70,038% класса A и 58,391% класса В выпущенных и находящихся в обращении голосующих акций гаранта (O1 Properties Limited — RNS) в соответствии с соглашениями об урегулировании», — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, RT&I в настоящее время проводит операционную и финансовую экспертизу (due diligence) гаранта и его дочерних компаний, в том числе эмитента.

Согласно данным на сайте компании, O1 Properties находится в портфеле O1 Group с момента основания компании в 2010 году, компания является крупным собственником офисной недвижимости класса А в Москве.