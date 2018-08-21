Ещё
O1 Properties Бориса Минца сменила владельца
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.40
$
67.59
77.61
77.80
Прогноз
27.08 – 03.09
$
65.95
75.12
Индексы и котировки Brent
72.70
+0.08 Золото
1188.54
–0.08 РТС
1072.11
+0.35
Динамика валют
EUR / USD
21.08
1.1532
–0.0067
07.08
1.1599
20.08
15.08
10.08

O1 Properties Бориса Минца сменила владельца 

Rambler News Service 57 минут назад
Кипрская компания Riverstretch Trading & Investments Limited (RT&I) 4 июля приобрела 70,038% акций класса A и 58,391% акций класса B входившей в группу О1 Бориса Минца компании — владельца недвижимости O1 Properties, следует из сообщения — компания, осуществляющие финансовые вложения для O1 Group компании (SPV— комапнии) — O1 Properties Finance.
В сообщении компании отмечается, что «4 июля 2018 года компания Riverstretch Trading & Investments Limited, зарегистрированная и действующая в соответствии с законодательством Кипра … приобрела 70,038% класса A и 58,391% класса В выпущенных и находящихся в обращении голосующих акций гаранта (O1 Properties Limited — RNS) в соответствии с соглашениями об урегулировании», — говорится в сообщении.
Согласно сообщению, RT&I в настоящее время проводит операционную и финансовую экспертизу (due diligence) гаранта и его дочерних компаний, в том числе эмитента.
Согласно данным на сайте компании, O1 Properties находится в портфеле O1 Group с момента основания компании в 2010 году, компания является крупным собственником офисной недвижимости класса А в Москве.
Rambler News Service: последние новости
Фермеры Ростовской области за 5,5 лет получили грантов на 1,4 млрд рублей «Ромир» зафиксировал снижение среднего чека до минимума за 2 года Центробанк возобновил покупку валюты для Минфина
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США добрались до денег россиян380
В России предложили повысить еще один налог119
Все кончено: россияне бегут из Латвии и Литвы54
Трамп уронил доллар42
США ввели киберсанкции против россиян10
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
05:38
«Россия готова»: США введут санкции против «СП — 2»
Экономика Статьи
08:19
Назван ожидаемый размер увеличения пенсий
Личный счет
01:00
ЦБ перестал бояться за будущее рубля
Экономика
04:58
Американцы оставят Россию без газа
Экономика Статьи
03:13
«Выкручивание рук не остановит российский газопровод»
Экономика Компании
28:44
Кризис в Турции: что будет с российскими туристами
Личный счет Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение