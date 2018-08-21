Губернатор Подмосковья назвал средние зарплаты врачей и учителей в регионе

Губернатор Московской области Андрей Воробьев 16 августа рассказал, что 1 сентября в Подмосковье увеличится заработная плата учителей и врачей, передает телеканал «360».

"Зарплату мы повышаем с 1 сентября. Это мы делаем также в рамках указов. Средняя зарплата учителя в этом году будет на уровне 61 тысячи рублей. Для сравнения, в 2013 году это было 38 тысяч рублей.

В этом году повышаем зарплаты на 5%. Большее повышение делаем для врачей и среднего медицинского персонала — на 10%", — подчеркнул губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

На сегодняшний день средняя зарплата врача в Подмосковье составляет 89 тысяч рублей. Пять лет назад областные врачи в среднем получали 50 тысяч рублей.

"У нас существуют дополнительные программы для врачей общей практики, где мы доплачиваем 32 тысячи рублей для того, чтобы привлечь терапевтов и педиатров — самые дефицитные специальности — в наши поликлиники и стационары.

Средняя зарплата по области сейчас — 49 тысяч рублей, в 2013 году была 35 тысяч рублей", — сказал Андрей Воробьев.