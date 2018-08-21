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Губернатор Подмосковья назвал средние зарплаты врачей и учителей в регионе
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Губернатор Подмосковья назвал средние зарплаты врачей и учителей в регионе 

Газета.Ru 49 минут назад
Губернатор Московской области Андрей Воробьев 16 августа рассказал, что 1 сентября в Подмосковье увеличится заработная плата учителей и врачей, передает телеканал «360».
"Зарплату мы повышаем с 1 сентября. Это мы делаем также в рамках указов. Средняя зарплата учителя в этом году будет на уровне 61 тысячи рублей. Для сравнения, в 2013 году это было 38 тысяч рублей.
В этом году повышаем зарплаты на 5%. Большее повышение делаем для врачей и среднего медицинского персонала — на 10%", — подчеркнул губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
На сегодняшний день средняя зарплата врача в Подмосковье составляет 89 тысяч рублей. Пять лет назад областные врачи в среднем получали 50 тысяч рублей.
"У нас существуют дополнительные программы для врачей общей практики, где мы доплачиваем 32 тысячи рублей для того, чтобы привлечь терапевтов и педиатров — самые дефицитные специальности — в наши поликлиники и стационары.
Средняя зарплата по области сейчас — 49 тысяч рублей, в 2013 году была 35 тысяч рублей", — сказал Андрей Воробьев.
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