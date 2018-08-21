Центробанк отметил снижение уровня инфляции

Уровень годовой инфляции в Москве снизился с 3,2 до 3,1 процента. Об этом вчера сообщили в пресс-службе Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу.

— В Центральном федеральном округе в июле 2018 года годовая инфляция осталась низкой — 3 процента (2,9 процента в июне), что ниже цели по инфляции, установленной Банком России — 4 процента В ЦФО по большинству товаров и услуг (76 процентов) рост цен не превысил 4 процентов. Наиболее высокая инфляция в федеральном округе сложилась в Московской области (3,7 процента в годовом выражении), а наименьшая — в Тверской области (1,7 процента). В Москве годовая инфляция в июле снизилась до 3,1 процента с 3,2 в июне, в Московской области выросла до 3,7 с 3,6 процента соответственно, — говорится в сообщении прессслужбы ведомства.

При этом сообщается, что динамика цен на непродовольственные товары не изменилась — в Подмосковье цены выросли на 5,8 процента, в Москве — на 4,2 процента в годовом выражении.

В столице темп роста цен на услуги замедлился до 4,4 процента. Основное понижающее влияние оказало замедление темпов роста цен на жилищно-коммунальные услуги.

Эксперты отмечают, что в столичном регионе ускорился годовой рост цен на продовольствие: в Москве с 0,5 процента до 1,1 процента. В основном подорожали мясо, рыба, масло и жиры.

Увеличение цен на рыбу связано с ослаблением курса рубля, а подорожание мяса — с ростом стоимости кормов для животных.

Оказали влияние и такие локальные факторы Центрального федерального округа, как вспышки инфекционных болезней животных и некоторое сокращение производства в связи с подстройкой к уровню спроса.

Согласно данным прессслужбы Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу, в ЦФО годовая инфляция на непродовольственные товары стабилизировалась на уровне 4,2 процента. Основной вклад в непродовольственную инфляцию продолжает вносить подорожание топлива.