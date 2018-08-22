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Приморские миллионеры могут попасть под пенсионную раздачу
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Приморские миллионеры могут попасть под пенсионную раздачу 

Konkurent.ru 1 час назад
Фото: Konkurent.ru
Он сослался на проведенный ВШЭ опрос населения, который показал, что половина граждан России готова платить дополнительные налоги «для решения общенародных проблем».
По итогам декларационной кампании 2017 г. УФНС по Приморскому краю выявило в регионе почти 7 тыс. миллионеров и примерно три сотни мультимиллионеров. «Декларации на суммы от 1 до 10 млн руб. подали более 6,6 тыс. налогоплательщиков, от 10 до 100 млн рублей — 275 человек. Доходы от 100 до 500 млн руб. в 2017 г. получили 39 налогоплательщиков, а от 500 млн рублей до 1 млрд руб. — только двое жителей Приморья», — говорилось в сообщении налоговой.
Свыше 1 млрд руб. по итогам 2017 г. задекларировали семь человек. Наибольшая сумма дохода превысила 3 млрд руб.
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