Сумма премий топ‐менеджерам нефтяных компаний РФ превысила 10 млрд рублей

Общая сумма премий топ-менеджеров российских нефтяных компания за первое полугодие текущего года увеличилась до десяти миллиардов рублей. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на свежие данные отчетности компаний.

Как сообщили изданию аналитики, полученная прибавка размером в 5,8 миллиардов рублей связана с ростом цен на углеводороды и изменением курса доллара.

Наибольший рост премиальной части показал «Лукойл» . Доход членов совета директоров увеличился в 66 раз, а членов правления — в 14,5 раз. Выплата каждому менеджеру в среднем составила рекордные 316 миллионов рублей.

«Газпром» повысил на 24% премии правлению концерна. Общая сумма, выплаченная руководству, составила 1,4 миллиарда рублей. В среднем, на каждого из 16 топ-менеджеров было потрачено по 78,5 миллионов рублей. Стоит отметить, что члены правления «Газпрома» получают вознаграждение еще и от участия в управлении дочерними предприятиями.

Члены совета директоров НОВАТЭКА на первое полугодие были дополнительно премированы на 20 миллионов рублей, что на 24% больше, нежели в 2017 году. Топ-менеджеры получили на 62% больше, чем в прошлом году. Сумма их вознаграждения составила около 685 миллионов рублей. Каждый из десяти топ-менеджеров получил в среднем 190 миллионов рублей.