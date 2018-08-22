Концерн из Китая проведет работы для приморского завода «Звезда»

Государственная корпорация Китая China Communications Construction Company проведет работы для судостроительного дальневосточного завода «Звезда» . На это ей потребуется 15,3 миллиарда рублей. Об этом сообщили «ВЛ Новости».

Государственный концерн China Communications Construction Company победил в тендере на проведение работ для дальневосточного завода «Звезда». Они осуществят дноуглубительные работы за 15,3 миллиарда рублей. Российские компании за эти работы просили на пять миллиардов рублей больше.

Вначале на углубление дна бухты Большой Камень рассчитывали потратить 16,2 миллиарда рублей. Компании из Петербурга «Балласт Хэм Дреджинг» и «Боскалис», а также сургутская фирма «УСГС» запросили за работы свыше 20 миллиардов рублей.

Концерн China Communications Construction Company согласился провести дноуглубительные работы за 15,291 миллиарда рублей. Все операции завершат в декабре 2019 года.