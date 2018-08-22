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Кто чаще всего берет ипотеку и когда ставка станет рекордно низкой
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Кто чаще всего берет ипотеку и когда ставка станет рекордно низкой 

Inmyroom 1 час назад
Фото: Inmyroom
Снижение ставок по ипотеке не увеличило количество желающих приобрести квартиру в кредит, пишет РБК. По данным всероссийского исследования, 61% россиян не готовы брать ипотечные кредиты по действующим ставкам. 20% населения готовы взять кредит под 6% годовых, а 9% — под ставку 7–8%. Более высокие проценты доступны всего для 10% опрошенных.
Чаще всего ипотечный кредит хотят взять молодые люди от 18 до 34 лет — таких сейчас 53%. Из людей от 35 до 44 лет рассматривают ипотеку 47% респондентов. Только 37% опрошенных в возрасте от 45 до 54 лет согласились на ипотеку, а в группе старше 55 лет — 24%.
Покупку жилья в кредит рассматривает всего 39% взрослого населения. Но объемы выданных ипотечных кредитов все равно растут, а ставки продолжают снижаться. В мае 2018 года средняя ставка по ипотеке в России составила 9,5%, а к концу года аналитики ожидают исторического минимума — 9,1%.
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