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В Сибири цены на бензин вновь начали расти
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В Сибири цены на бензин вновь начали расти 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
В Забайкальском крае растет цена бензина.
Рост стоимости топлива к лету останавливался, однако в середине лета возобновился.
С середины июля по сегодняшний день стоимость Аи-92 в Чите подтянулась с 41,95 до 42,82 руб.
Ценник бензина Аи-95 увеличился с 44,18 до 44,45 руб. А топливо Аи-98 выросло с 46,82 до 47,15 руб.
Забайкалкрайстат утверждает, что с 13 по 20 августа цены на топливо всех марок подросло на 0,2%. Это также касается и солярки.
Напомним, стоимость топлива очень резко подскочила по всей стране в апреле-мае — после президентских выборов. В некоторых федеральных округах бензин подскочил на 10%.
Например, в Новосибирской области Аи-92 стал впервые стоить более 40 рублей.
В первый месяц лета рост цен вроде бы приостановился.
Федеральная антимонопольная служба обвинила в резком скачки цен компанию «Роснефть». Из-за снижения объема поставок стали расти и оптовые цены на нефтепродукты.
Руководитель «Роснефти» Игорь Сечин на ежегодном собрании акционеров выделил основные факторы, которые смогли повлиять на скачок цен: рост мировых цен на нефть, девальвация российской валюты, непривлекательность нефтепереработки в России.
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