В Сибири цены на бензин вновь начали расти

В Забайкальском крае растет цена бензина.

Рост стоимости топлива к лету останавливался, однако в середине лета возобновился.

С середины июля по сегодняшний день стоимость Аи-92 в Чите подтянулась с 41,95 до 42,82 руб.

Ценник бензина Аи-95 увеличился с 44,18 до 44,45 руб. А топливо Аи-98 выросло с 46,82 до 47,15 руб.

Забайкалкрайстат утверждает, что с 13 по 20 августа цены на топливо всех марок подросло на 0,2%. Это также касается и солярки.

Напомним, стоимость топлива очень резко подскочила по всей стране в апреле-мае — после президентских выборов. В некоторых федеральных округах бензин подскочил на 10%.

Например, в Новосибирской области Аи-92 стал впервые стоить более 40 рублей.

В первый месяц лета рост цен вроде бы приостановился.