Свет по цене золота: Невидимая рука рынка разорит украинцев

Уже сейчас украинцам пора думать, как они будут платить.

«После того, как будет либерализован рынок электрической энергии (Закон о рынке электроэнергии действует с 11 июня 2017 года — Прим. Ред.), а это должно состояться в июне 2019 года, цена для населения будет приравнена ко второму классу промышленных потребителей. И возрастет в три раза. Сейчас средний тариф составляет где-то 1,29 грн кВт/ч, а меньше чем через год будет примерно 3,60 грн кВт/ч. И может даже выше», — сообщил украинский энергетический эксперт, сопредседатель Института энергетических стратегий Дмитрий Марунич

Член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук объясняет, что сейчас на Украине существует госпредприятие «Энергорынок» (так называемый энергокотел), куда продают свою электроэнергию производители АЭС, ТЭС, ГЭС и ВИЭ (возобновляемые источники энергии). А кроме этого, есть Нацкомиссия по тарифам (НКРЭКУ).

По закону о рынке электроэнергии эти регуляторы утратят свои функции: будут свободный рынок и свободные отношения между потребителями, с реальными спросом и предложениями, а не с пока еще действующей формулой «Роттердам+».

Человека приравняли к предприятию

Эксперты говорят, что определяющими факторами для украинского рынка будут маржинальная цена или механизм маржинального ценообразования. В июне 2018 цена электроэнергия АЭС — 0,55 коп. (1,38 рубля), средняя ТЭС/ТЭЦ — 1,75 грн (3,38).

Механизм маржинального ценообразования — это определение цены электроэнергии как ценовой заявки последнего поставщика, который одновременно является и самым дорогим поставщиком. В то же время, самую высокую цену получают и все другие поставщики. Отдельно будут стоять ВИЭ, поскольку их право получать зеленый тариф закреплено в законе.

Учитывая все это, Корольчук и Марунич представили расчеты Института энергетических стратегий:

Украинские АЭС производят 55%, ТЭС и ТЭЦ — 35% электроэнергии. Если АЭС ( «Энергоатом» ) сейчас получает 43 млрд грн (107,5 млрд рублей) за производство 85 млрд КВт, то при цене 1,75 грн АЭС получат 148 млрд грн (370 млрд рублей).

В 2017 году на 149 млрд грн (средний тариф — 0,9611 грн/кВт) произвели 155, 4 млрд кВт/час. В 2016 году произвели 154,8 кВт/час на сумму 133 млрд грн (333 млрд рублей) (средний тариф 0,8592 грн кВт — 2,15 рубля кВт).

Для категории малой промышленности и бизнеса рост тарифов составит 28-32%. Для 1 класса потребителей (крупная промышленность) увеличение стоимости составит 33-36%. Тарифы после исчезновения оптовой рыночной цены (ОРЦ) для предприятий 1 класса — 2,9-3 грн (7,5 рублей) (2,1 грн сейчас), 2 класса — 3,4 грн (8,5 рублей) (2,6 грн сейчас).

Как уже говорилось, население приравнивается ко второму классу промышленных предприятий.

Однако, отметил Марунич, неизвестно, что Кабинет Министров проводил свои подсчеты по тарифам и обнародовал их. Возможно, правительство просто не занималось этими вопросами.

При этом очевидно, что при повышении цены на электричество в 2,8-3 раза вырастут цены и скакнет вверх инфляция.

Жестокие цифры

Сегодня среднее украинское домохозяйство в среднем потребляет 200 кВт/час в месяц. Таким образом, текущая ежемесячная плата за электроэнергию составляет 258 гривен (645 рублей). При свободном рынке семья платила бы уже 620 (1550 рублей). И это — только за электричество! А еще есть газ и вода (которые тоже могут вырасти в цене), плюс плата за придомовые территории и вывоз мусора.

В феврале 2018 года Госстат опубликовал статистику по доходам домохозяйств за 9 месяцев 2017 года. Так, среднемесячные общие доходы одного домохозяйства составили 7 681 гривен (19 200 рублей). В среднем на одного человека общие доходы составили 3 640 гривен (9 100 рублей) в месяц.

При этом средний доход одного переселенца из Донбасса вообще составляет около 2 000 гривен (5 000 рублей).

А согласно январским посчетам, граждане Украины тратят 39% своих доходов на оплату коммуналки. Следовательно, если брать средний доход украинской семьи в 7 681 гривен (19 200 рублей), то на ЖКУ она тратит почти 3 000 гривен (7 500 рублей). На жизнь остается 4000 гривен (10 000), на которые и одному-то проблематично прожить. Донбасским — скитальцам еще хуже.

Как дальше жить?

Примечательно, что в Национальном банке Украины в 2018 году ожидают роста тарифов на газ и услуги ЖКХ до 25%.

«Мы ожидаем, что рост цен на газ и комуслуги в этом году будет на уровне 25%. Влияние этого повышения на инфляцию — где-то 0,9 процентных пункта», — сказал замглавы НБУ Дмитрий Сологуб

Вместе с тем, по данным Госстата, государство сокращает объем субсидий для домохозяйств. Деньги на субсидии в январе-июне 2018 составили 667,3 млн гривен (1 668 млрд рублей), что в 4,1 раз (или на 2,7 млрд гривен — 6,75 млрд рублей) ниже аналогичного периода 2017 года. А с начала 2018 года субсидии назначили двум миллионам домохозяйств, что на 44% меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

Также и средний размер субсидии в июне 2018 года сократился на 38,9% по сравнению с 2017 годом, и составил 100,7 грн.