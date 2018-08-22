Ещё
Югра и Ямал опередили Свердловскую область в рейтинге доступности новостроек
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.40
$
67.69
77.70
77.80
Прогноз
27.08 – 03.09
$
65.50
74.30
Индексы и котировки Brent
72.78
+0.00 Золото
1195.26
–0.03 РТС
1072.12
+0.35
Динамика валют
EUR / USD
22.08
1.1574
–0.0036
08.08
1.1610
21.08
16.08
12.08

Югра и Ямал опередили Свердловскую область в рейтинге доступности новостроек 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Тюменская область, Югра и Ямал вошли в ТОП-10 российских регионов с самыми доступными новостройками. Об этом сообщает портал «Мир квартир».
Для расчета были взяты три параметра: средняя зарплата по региону, средняя цена квартиры и количество лет, в течение которых семья из двух работающих человек сможет накопить сумму, необходимую для покупки жилья — при условии, что на приобретение квартиры ежемесячно будет откладываться зарплата одного из членов семьи.
Выяснилось, что самое доступное жилье находится в северных регионах. Так, в Тюменской области при средней зарплате 77,6 тысячи рублей и усредненной стоимости квартиры в 3,1 миллиона рублей на «откладывание в кубышку» нужной суммы уйдет 3,3 года.
На Ямале при средней зарплате в 117,6 тысячи рублей и цене квартиры в 4,9 миллиона рублей на вожделенное жилье придется копить 3,5 года, а в Ханты-Мансийском АО (где средняя зарплата порядка 78 тысяч рублей, а «средняя» квартира стоит 3,8 миллиона) — 4,2 года.
Южный Урал неожиданно выбился на 13-е место списка, поскольку «средняя» новостройка в Челябинской области стоит всего 2,1 миллиона рублей, что при средней зарплате в 35,4 тысячи даст возможность «эталонной» челябинской семье приобрести жилье в новостройке за 5,1 года.
Свердловская область в рейтинге доступности новостроек упала аж на 68 место
А вот Свердловская область в рейтинге доступности новостроек упала аж на 68 место: при средней зарплате в 38,7 тысячи рублей (такую цифру использовали в исследовании) и стоимости квартиры в 3,9 миллиона семье свердловчан придется откладывать на покупку жилья 8,5 года.
Безусловным лидером рейтинга стала Республика Коми: там самые дешевые новостройки (в среднем чуть дороже 2 миллионов рублей), и семья из двух человек, зарабатывающих ежемесячно 55,8 тысяч рублей, легко сможет скопить нужную сумму за 3,1 года.
А самое недоступное жилье находится в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе и Крыму. Так, москвичи с их немаленькими зарплатами (81 тысяча рублей ежемесячно) вряд ли смогут самостоятельно купить квартиру стоимостью 10,9 миллиона рублей быстрее, чем за 11,3 года.
В Крыму жилье не самое дорогое — порядка 4,7 миллиона за квартиру в новостройке — однако уровень зарплат оставляет желать лучшего: всего 29,2 тысячи рублей. Поэтому семье крымчан придется копить на жилье 13,6 года.
Стоит напомнить, что Екатеринбург по-прежнему считается одним из самых дорогих городов России в «новостроечном» сегменте. Так, по данным на июль 2018 года однокомнатная квартира на первичном рынке столицы Урала стоила 2,5 миллиона рублей, «двушка» — 3,3, а «трешка» — 4,1.
"Кусаются" в Екатеринбурге даже квартиры в недостроенных домах. Как ранее сообщало «Уралинформбюро», в мае 2018 года средняя цена квартиры в домах со сдачей в 2019-2020 годах составила 4,2 миллиона рублей.
Уралинформбюро: последние новости
Минстрой России подписал приговор советским двухэтажкам Свердловчане активно вкладывают в "долевку" на фоне общероссийского спада Депутаты скинутся на квартиру челябинским сиротам
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия подготовила ответ на санкции США181
«У России осталось резервов на один кризис»84
Названа вероятная минимальная цена на пиво75
Почему Украина не выживет без торговли с Россией45
Все кончено: россияне бегут из Латвии и Литвы71
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
05:38
«Россия готова»: США введут санкции против «СП — 2»
Экономика Статьи
08:19
Назван ожидаемый размер увеличения пенсий
Личный счет
01:00
ЦБ перестал бояться за будущее рубля
Экономика
04:58
Американцы оставят Россию без газа
Экономика Статьи
03:13
«Выкручивание рук не остановит российский газопровод»
Экономика Компании
28:44
Кризис в Турции: что будет с российскими туристами
Личный счет Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение