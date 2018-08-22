Югра и Ямал опередили Свердловскую область в рейтинге доступности новостроек

Тюменская область, Югра и Ямал вошли в ТОП-10 российских регионов с самыми доступными новостройками. Об этом сообщает портал «Мир квартир».

Для расчета были взяты три параметра: средняя зарплата по региону, средняя цена квартиры и количество лет, в течение которых семья из двух работающих человек сможет накопить сумму, необходимую для покупки жилья — при условии, что на приобретение квартиры ежемесячно будет откладываться зарплата одного из членов семьи.

Выяснилось, что самое доступное жилье находится в северных регионах. Так, в Тюменской области при средней зарплате 77,6 тысячи рублей и усредненной стоимости квартиры в 3,1 миллиона рублей на «откладывание в кубышку» нужной суммы уйдет 3,3 года.

На Ямале при средней зарплате в 117,6 тысячи рублей и цене квартиры в 4,9 миллиона рублей на вожделенное жилье придется копить 3,5 года, а в Ханты-Мансийском АО (где средняя зарплата порядка 78 тысяч рублей, а «средняя» квартира стоит 3,8 миллиона) — 4,2 года.

Южный Урал неожиданно выбился на 13-е место списка, поскольку «средняя» новостройка в Челябинской области стоит всего 2,1 миллиона рублей, что при средней зарплате в 35,4 тысячи даст возможность «эталонной» челябинской семье приобрести жилье в новостройке за 5,1 года.

Свердловская область в рейтинге доступности новостроек упала аж на 68 место

А вот Свердловская область в рейтинге доступности новостроек упала аж на 68 место: при средней зарплате в 38,7 тысячи рублей (такую цифру использовали в исследовании) и стоимости квартиры в 3,9 миллиона семье свердловчан придется откладывать на покупку жилья 8,5 года.

Безусловным лидером рейтинга стала Республика Коми: там самые дешевые новостройки (в среднем чуть дороже 2 миллионов рублей), и семья из двух человек, зарабатывающих ежемесячно 55,8 тысяч рублей, легко сможет скопить нужную сумму за 3,1 года.

А самое недоступное жилье находится в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе и Крыму. Так, москвичи с их немаленькими зарплатами (81 тысяча рублей ежемесячно) вряд ли смогут самостоятельно купить квартиру стоимостью 10,9 миллиона рублей быстрее, чем за 11,3 года.

В Крыму жилье не самое дорогое — порядка 4,7 миллиона за квартиру в новостройке — однако уровень зарплат оставляет желать лучшего: всего 29,2 тысячи рублей. Поэтому семье крымчан придется копить на жилье 13,6 года.

Стоит напомнить, что Екатеринбург по-прежнему считается одним из самых дорогих городов России в «новостроечном» сегменте. Так, по данным на июль 2018 года однокомнатная квартира на первичном рынке столицы Урала стоила 2,5 миллиона рублей, «двушка» — 3,3, а «трешка» — 4,1.

"Кусаются" в Екатеринбурге даже квартиры в недостроенных домах. Как ранее сообщало «Уралинформбюро», в мае 2018 года средняя цена квартиры в домах со сдачей в 2019-2020 годах составила 4,2 миллиона рублей.