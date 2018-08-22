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Удмуртия собирается заместить 11 млрд рублей кредитов более дешевыми деньгами
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Удмуртия собирается заместить 11 млрд рублей кредитов более дешевыми деньгами 

ИА «Сусанин» 6 минут назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Минфин Удмуртии собирается взять в кредит 11 млрд рублей, чтобы погасить ранее полученные займы. Как пишет Интерфакс, республика намерена привлечь 11 невозобновляемых кредитных линий по 1 млрд рублей сроком на три года. Из них шесть линий планируется привлечь по ставке не выше 7,5% годовых, еще пять — не выше 7,3%.
Аукционы на право предоставления Удмуртской Республике кредитных линий назначены на 10 сентября. Полученные средства пойдут на погашение ранее взятых под более высокий процент займов.
По данным, опубликованным на сайте регионального Минфина, на 1 августа 2018 года госдолг составил 48,3 млрд рублей. 54% или 26,2 млрд рублей занимают бюджетные кредиты, 27% (13,1 млрд рублей) — банковские займы, 19% (9 млрд рублей) — государственные ценные бумаги Удмуртии. Расходы на обслуживание составили почти 1,3 млрд рублей. В ведомстве отмечают, что 9 августа республика досрочно погасила коммерческие кредиты на 200 млн рублей.
Доходная часть бюджета Удмуртии на 2018 год утверждена с учетом последних изменений в размере 69 млрд 922,3 млн рублей, расходная — 70 млрд 233,9 млн рублей, дефицит — 311,6 млн рублей, или 0,4% расходов.
ИА «Сусанин»: последние новости
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