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Зарплаты и пенсии в Курганской области выросли
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Зарплаты и пенсии в Курганской области выросли 

РИА «ФедералПресс» 5 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Доходы населения Курганской области изменились, говорится на официальном сайте управления Федеральной службы государственной статистики по региону.
Согласно данным экспертов, опубликованным 21 августа, за первое полугодие 2018 года денежные доходы населения составили 103 миллиарда 312 миллионов рублей, что меньше на 0,3 процента, чем в тот же период 2017 года. Расходы остались на уровне прошлого года, составив 94 миллиарда 844,5 миллионов рублей.
Доходы, скорректированные на индекс потребительских цен, уменьшились на 2,6 процента, сообщили в ведомстве.
При этом среднемесячная начисленная заработная плата в регионе достигла 27 243 рублей, что на 9,6 процента выше, чем в первом полугодии 2017 года. Реальная зарплата с учетом индекса потребительских цен выросла на 7,1%.
По официальным данным в Курганской области проживает 297,5 тысяч пенсионеров. Из них 267,2 тысяч человек получают страховые пенсии, в том числе по старости — 246,8 тысяч. Средний размер назначенных пенсий вырос на 3,7 процента.
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