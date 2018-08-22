Министр строительства России объяснил, почему жилье в Ростове стоит дороже, чем в Краснодаре

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев в интервью « Российской газете » рассказал, из-за чего стоимость жилья в соседних регионах может отличаться. В пример он привел Ростов-на-Дону и Краснодар.

По данным на конец прошлого года за один квадратный метр жилья на первичном рынке в Ростове-на-Дону в среднем нужно было отдать 47,1 тыс. руб, в то время как в столице Кубани — 43,6 тыс. руб. На вторичном рынке стоимость составляет 57,7 тыс. руб и 47,8 тыс. руб соответственно. «Цены диктует рынок. Государство не регулирует стоимость жилья в регионах. Если квартиры реализуются в Ростове по более высокой цене, значит, покупатели готовы её заплатить», — отметил Владимир Якушев.