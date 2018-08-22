Ещё
Министр строительства России объяснил, почему жилье в Ростове стоит дороже, чем в Краснодаре
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.40
$
67.69
77.70
77.80
Прогноз
27.08 – 03.09
$
66.60
76.10
Индексы и котировки Brent
72.78
+0.00 Золото
1195.26
–0.03 РТС
1072.12
+0.35
Динамика валют
EUR / USD
22.08
1.1574
–0.0036
08.08
1.1610
21.08
16.08
12.08

Министр строительства России объяснил, почему жилье в Ростове стоит дороже, чем в Краснодаре 

Деловое сообщество 39 минут назад
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев в интервью «Российской газете» рассказал, из-за чего стоимость жилья в соседних регионах может отличаться. В пример он привел Ростов-на-Дону и Краснодар.
По данным на конец прошлого года за один квадратный метр жилья на первичном рынке в Ростове-на-Дону в среднем нужно было отдать 47,1 тыс. руб, в то время как в столице Кубани — 43,6 тыс. руб. На вторичном рынке стоимость составляет 57,7 тыс. руб и 47,8 тыс. руб соответственно. «Цены диктует рынок. Государство не регулирует стоимость жилья в регионах. Если квартиры реализуются в Ростове по более высокой цене, значит, покупатели готовы её заплатить», — отметил Владимир Якушев.
Деловое сообщество: последние новости
Ростовских моряков бросили на произвол судьбы В Ростове построят новую детскую поликлинику Имущество Таганрогского кожевенного завода продадут за 209 млн руб
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия подготовила ответ на санкции США181
«У России осталось резервов на один кризис»84
Названа вероятная минимальная цена на пиво76
Почему Украина не выживет без торговли с Россией45
Россия нашла замену американской электронике7
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
05:38
«Россия готова»: США введут санкции против «СП — 2»
Экономика Статьи
08:19
Назван ожидаемый размер увеличения пенсий
Личный счет
01:00
ЦБ перестал бояться за будущее рубля
Экономика
04:58
Американцы оставят Россию без газа
Экономика Статьи
03:13
«Выкручивание рук не остановит российский газопровод»
Экономика Компании
28:44
Кризис в Турции: что будет с российскими туристами
Личный счет Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение