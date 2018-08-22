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Около 12 млн рублей выделено для образовательных учреждений Дона
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Около 12 млн рублей выделено для образовательных учреждений Дона 

АиФ Ростов 25 минут назад
Фото: АиФ Ростов
Около 12 млн рублей выделено из резервного фонда бюджета Ростовской области для образовательных учреждений.
Согласно информации из официальных источников, около 6 млн рублей из выделенных средств затратят на установку модульной газовой котельной для школы в хуторе Гапкин Константиновского района.
Еще около 6 млн рублей пойдет на закупку мебели, инвентаря, аппаратуры, оргтехники для детсада «Солнышко» в райцентре Боковского района.
В настоящее время в дошкольном учреждении на 240 мест идет капремонт, на выполнение которого из областного бюджета направлено более 30 млн рублей.
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