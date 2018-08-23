Банк России прекратил покупку валюты на рынке до конца сентября

Москва, 23 августа — «Вести. Экономика». Банк России сегодня объявил о прекращении покупки валюты на рынке до конца сентября из-за снижения курса рубля.

"Банк России принял решение не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила с 23 августа 2018 г. до конца сентября 2018 г. Данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков. Решение о возобновлении покупки иностранной валюты в рамках выполнения механизма бюджетного правила будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках, которая будет наблюдаться в течение сентября 2018 г. ", — отмечается в заявлении регулятора.

Банк России отметил, что «отслеживает ситуацию на финансовом рынке и имеет достаточно инструментов, чтобы предотвратить угрозы для финансовой стабильности».