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Банк России прекратил покупку валюты на рынке до конца сентября
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Банк России прекратил покупку валюты на рынке до конца сентября 

Вести Экономика 25 минут назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 23 августа — «Вести. Экономика». Банк России сегодня объявил о прекращении покупки валюты на рынке до конца сентября из-за снижения курса рубля.
"Банк России принял решение не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила с 23 августа 2018 г. до конца сентября 2018 г. Данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков. Решение о возобновлении покупки иностранной валюты в рамках выполнения механизма бюджетного правила будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках, которая будет наблюдаться в течение сентября 2018 г. ", — отмечается в заявлении регулятора.
Банк России отметил, что «отслеживает ситуацию на финансовом рынке и имеет достаточно инструментов, чтобы предотвратить угрозы для финансовой стабильности».
Сегодня курс рубля к доллару обновил минимум с января 2016 г. — курс доллара во время торгов на Мосбирже достигал отметки 69 руб., евро достигало 79,78 руб., согласно биржевым данным.
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