Курс доллара 24 августа составит 68,5 рублей, евро будет дороже 79

Центральный банк РФ опубликовал официальный курс основных валют по отношению к российскому рублю на 24 августа.

По данным Банка России, завтра стоимость доллара составит 68,5259 рубля, что на 91 копейку выше курса доллара, который был установлен на четверг, 23 августа.

В свою очередь, европейскую валюту Центробанк оценил в 79,2502 рубля, и это выше курса евро, установленного ранее, сразу на один рубль и пять копеек.

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