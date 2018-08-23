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Курс доллара 24 августа составит 68,5 рублей, евро будет дороже 79
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Курс доллара 24 августа составит 68,5 рублей, евро будет дороже 79 

Свободная пресса 46 минут назад
Центральный банк РФ опубликовал официальный курс основных валют по отношению к российскому рублю на 24 августа.
По данным Банка России, завтра стоимость доллара составит 68,5259 рубля, что на 91 копейку выше курса доллара, который был установлен на четверг, 23 августа.
В свою очередь, европейскую валюту Центробанк оценил в 79,2502 рубля, и это выше курса евро, установленного ранее, сразу на один рубль и пять копеек.
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