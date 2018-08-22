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В Ростовской области вырос объем банковских вкладов
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В Ростовской области вырос объем банковских вкладов 

Деловое сообщество 1 час назад
В Ростовской области по итогам первого квартала 2018 года на 7,3% вырос объем банковских вкладов. Об этом сообщает «РБК-Ростов» со ссылкой на данные Южного главного управления Банка России. Всего за указанный период банками было привлечено 646,2 млрд руб. Чуть более 15% из этой сумму приходится на долю государственных и негосударственных организаций, а 7% — на долю юридических лиц. Все остальные вложения сделаны физическими лицами. За первые шесть месяцев банки Южного федерального округа привлекли 2,2 трлн руб, что на 11,5% больше, чем годом ранее. Более чем две трети вкладов в округе приходится на физические лица. Средняя доходность вкладов для населения — 5,1%.
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