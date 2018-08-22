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Минстрой РФ раскрыл причины низкой стоимости квартир в Краснодаре и Ростове
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Минстрой РФ раскрыл причины низкой стоимости квартир в Краснодаре и Ростове 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Глава Министерства строительства и ЖКХ России Владимир Якушев рассказал, почему цены на квартиры в Краснодаре и Ростове ниже, чем в соседнем регионе. Так, на конец прошлого года квадратный метр жилья на первичном рынке в донской столице в среднем стоил 47,1 тыс. рублей, а в столице Кубани — 43,6 тыс. рублей.
На вторичном рынке квадратный метр в Ростове имел цену в 57,7 тыс. рублей, в Краснодаре — 47,8 тыс. рублей. Отмечается, что независимо от того, что разные агентства дают различные цифры для сравнения, разница между двумя городами всегда примерна такая.
Якушев уверен, что причина этого в том, что государство не регулирует стоимость жилья в регионах.
«Если квартиры реализуются в Ростове по более высокой цене, значит, покупатели готовы ее заплатить», — сказал министр.
При этом, даже несмотря на разницу в ценах, Ростов не сильно уступает Краснодару по части доступности покупки жилья.
«ФедералПресс» напоминает, что самая большая квартира в Тюмени выставлена на продажу.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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