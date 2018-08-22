Госдолг Саратовской области стабилизировался на отметке 50,33 миллиарда

Госдолг Саратовской области находится на уровне 50,33 миллиарда рублейи не демонстрирует тенденций к росту по состоянию на 1 августа, сообщает министерство финансов РФ

Сохраняется уровень долговых обязательств по коммерческим кредитам в размере 18,05 миллиардов рублей, по бюджетным кредитам — в размере 27,28 миллиардов рублей. По-прежнему в долговых обязательствах учитывается выпуск регионом гособлигаций на пять миллиардов рублей.

При этом продолжает расти долг муниципальных образований, входящих в состав региона, он увеличился с 9,44 миллиарда рублей до 9,9 миллиарда рублей. С 1 июля увеличился объем банковских кредитов с 7,53 до 8,01 миллиарда рублей, при этом со 150,2 миллиона до 149,8 миллиона рублей снизился объем муниципальных гарантий. Также продолжает снижаться сумма бюджетных заимствований — с 1,76 миллиарда до 1,71 миллиарда рублей.