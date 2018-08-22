Ещё
Госдолг Саратовской области стабилизировался на отметке 50,33 миллиарда
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.50
$
67.80
78.21
78.40
Прогноз
20.08 – 27.08
$
68.25
79.85
Индексы и котировки Brent
72.97
+0.26 Золото
1193.60
+0.00 РТС
1068.99
–0.29
Динамика валют
EUR / USD
22.08
1.1566
–0.0044
08.08
1.1610
21.08
16.08
12.08

Госдолг Саратовской области стабилизировался на отметке 50,33 миллиарда 

Свободные новости 30 минут назад
Фото: Свободные новости
Госдолг Саратовской области находится на уровне 50,33 миллиарда рублейи не демонстрирует тенденций к росту по состоянию на 1 августа, сообщает министерство финансов РФ.
Сохраняется уровень долговых обязательств по коммерческим кредитам в размере 18,05 миллиардов рублей, по бюджетным кредитам — в размере 27,28 миллиардов рублей. По-прежнему в долговых обязательствах учитывается выпуск регионом гособлигаций на пять миллиардов рублей.
При этом продолжает расти долг муниципальных образований, входящих в состав региона, он увеличился с 9,44 миллиарда рублей до 9,9 миллиарда рублей. С 1 июля увеличился объем банковских кредитов с 7,53 до 8,01 миллиарда рублей, при этом со 150,2 миллиона до 149,8 миллиона рублей снизился объем муниципальных гарантий. Также продолжает снижаться сумма бюджетных заимствований — с 1,76 миллиарда до 1,71 миллиарда рублей.
Свободные новости: последние новости
В Саратовской области выросли зарплаты работников образования Просроченные долги по зарплате нашли в Саратове и трех районах области Тысячи жителей Ленинского района остались без воды
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российским дачникам добавили головной боли77
Россия нашла замену американской электронике210
Названа вероятная минимальная цена на пиво113
Россия подготовила ответ на санкции США199
«У России осталось резервов на один кризис»115
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
05:38
«Россия готова»: США введут санкции против «СП — 2»
Экономика Статьи
08:19
Назван ожидаемый размер увеличения пенсий
Личный счет
03:52
Россия нашла замену американской электронике
Экономика
04:15
Российским дачникам добавили головной боли
Недвижимость
01:00
ЦБ перестал бояться за будущее рубля
Экономика
04:58
Американцы оставят Россию без газа
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение