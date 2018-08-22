«Евродону» могут найти профильного инвестора

Кредитор «Евродона» Внешэкономбанк может продать долю в компании профильному инвестору. Об этом со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщают «Ведомости» . По замыслу финансовой организации это поможет оздоровить компанию.

Как сообщает издание, в текущем месяце «Евродон» просрочил платеж по кредиту, сумма составила несколько сотен миллионов рублей. Помимо этого, на предприятии в настоящее время работает мониторинговая группа кредитора, изучающая ситуацию.