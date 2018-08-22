Ещё
«Евродону» могут найти профильного инвестора
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.50
$
67.80
78.21
78.40
Прогноз
27.08 – 03.09
$
67.60
76.59
Индексы и котировки Brent
72.97
+0.26 Золото
1193.60
+0.00 РТС
1068.99
–0.29
Динамика валют
EUR / USD
22.08
1.1566
–0.0044
08.08
1.1610
21.08
16.08
12.08

«Евродону» могут найти профильного инвестора 

Деловое сообщество 33 минуты назад
Кредитор «Евродона» Внешэкономбанк может продать долю в компании профильному инвестору. Об этом со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщают «Ведомости». По замыслу финансовой организации это поможет оздоровить компанию.
Как сообщает издание, в текущем месяце «Евродон» просрочил платеж по кредиту, сумма составила несколько сотен миллионов рублей. Помимо этого, на предприятии в настоящее время работает мониторинговая группа кредитора, изучающая ситуацию.
По данным ACRFOOD STRATEGES, в прошлом году «Евродон» занимал второе место в стране по объему производства индейки в убойном весе с показателем 47,3 тыс. тонн. Убыток в 2017 году составил 3,6 млрд руб, выручка — 5,7 млрд руб. Компания работает с 2003 года, гендиректором и владельцем 11% акций является Вадим Ванеев, 15% — Валерий Гергиев. 40% компании сейчас принадлежит ВЭБ, еще 34% — ВЭБ-Капитал.
Деловое сообщество: последние новости
В Ростовской области вырос объем банковских вкладов Ростовских моряков бросили на произвол судьбы В Ростове построят новую детскую поликлинику
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российским дачникам добавили головной боли77
Россия нашла замену американской электронике210
Названа вероятная минимальная цена на пиво113
Россия подготовила ответ на санкции США199
«У России осталось резервов на один кризис»115
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
05:38
«Россия готова»: США введут санкции против «СП — 2»
Экономика Статьи
08:19
Назван ожидаемый размер увеличения пенсий
Личный счет
03:52
Россия нашла замену американской электронике
Экономика
04:15
Российским дачникам добавили головной боли
Недвижимость
01:00
ЦБ перестал бояться за будущее рубля
Экономика
04:58
Американцы оставят Россию без газа
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение