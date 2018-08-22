«Евродону» могут найти профильного инвестора 

Кредитор «Евродона» Внешэкономбанк может продать долю в компании профильному инвестору. Об этом со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщают «Ведомости». По замыслу финансовой организации это поможет оздоровить компанию.
Как сообщает издание, в текущем месяце «Евродон» просрочил платеж по кредиту, сумма составила несколько сотен миллионов рублей. Помимо этого, на предприятии в настоящее время работает мониторинговая группа кредитора, изучающая ситуацию.
По данным ACRFOOD STRATEGES, в прошлом году «Евродон» занимал второе место в стране по объему производства индейки в убойном весе с показателем 47,3 тыс. тонн. Убыток в 2017 году составил 3,6 млрд руб, выручка — 5,7 млрд руб. Компания работает с 2003 года, гендиректором и владельцем 11% акций является Вадим Ванеев, 15% — Валерий Гергиев. 40% компании сейчас принадлежит ВЭБ, еще 34% — ВЭБ-Капитал.