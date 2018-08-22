Ещё
Госдолг Псковской области на 1 августа 2018 года составил 16 млрд 363 млн рублей
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.50
$
67.80
78.21
78.40
Прогноз
27.08 – 03.09
$
67.60
76.59
Индексы и котировки Brent
72.97
+0.26 Золото
1193.60
+0.00 РТС
1068.99
–0.29
Динамика валют
EUR / USD
22.08
1.1566
–0.0044
08.08
1.1610
21.08
16.08
12.08

Госдолг Псковской области на 1 августа 2018 года составил 16 млрд 363 млн рублей 

Псковская губерния 27 минут назад
Объём государственного долга Псковской области на 1 августа 2018 года сократился по сравнению с июлем на 300 млн рублей и составил 16 млрд 363 млн 206 тыс. рублей, сообщает министерство финансов РФ в сводном отчёте о государственном долге регионов и муниципалитетов по состоянию на 1 августа. По информации Минфина, коммерческие кредиты региона составляют 9 млрд 725 млн 524 тыс. рублей, бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации с оставили 6 млрд 143млн 516 тыс. рублей. Государственные гарантии (в основном, это гарантии по проектам водоканала города Пскова) сократились на 87 миллионов и составляют 494 млн 166 тыс. рублей. Отметим, на 1 января 2018 года госдолг составлял 16 млрд 372 млн 264 тыс. рублей: таким образом, с начала года он снизился на 9 млн рублей. Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Яндекс. Дзен», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
Псковская губерния: последние новости
Капремонт асфальта на МАПП Убылинка в Псковской области будет стоить около 9 млн рублей Школу в Дно построит петербургский «Еврогазстрой» В Псковской области не были отремонтированы 358 из 515 многоквартирных домов, включенных в план на 2016-2017 годы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российским дачникам добавили головной боли77
Россия нашла замену американской электронике210
Названа вероятная минимальная цена на пиво113
Россия подготовила ответ на санкции США199
«У России осталось резервов на один кризис»115
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
05:38
«Россия готова»: США введут санкции против «СП — 2»
Экономика Статьи
08:19
Назван ожидаемый размер увеличения пенсий
Личный счет
03:52
Россия нашла замену американской электронике
Экономика
04:15
Российским дачникам добавили головной боли
Недвижимость
01:00
ЦБ перестал бояться за будущее рубля
Экономика
04:58
Американцы оставят Россию без газа
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение