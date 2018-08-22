Госдолг Псковской области на 1 августа 2018 года составил 16 млрд 363 млн рублей 

Объём государственного долга Псковской области на 1 августа 2018 года сократился по сравнению с июлем на 300 млн рублей и составил 16 млрд 363 млн 206 тыс. рублей, сообщает министерство финансов РФ в сводном отчёте о государственном долге регионов и муниципалитетов по состоянию на 1 августа. По информации Минфина, коммерческие кредиты региона составляют 9 млрд 725 млн 524 тыс. рублей, бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации с оставили 6 млрд 143млн 516 тыс. рублей. Государственные гарантии (в основном, это гарантии по проектам водоканала города Пскова) сократились на 87 миллионов и составляют 494 млн 166 тыс. рублей. Отметим, на 1 января 2018 года госдолг составлял 16 млрд 372 млн 264 тыс. рублей: таким образом, с начала года он снизился на 9 млн рублей. Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Яндекс. Дзен», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».